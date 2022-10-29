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    Холанд впервые пропустит игру АПЛ

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку команды на матч 14-го тура АПЛ против «Лестера».

    Норвежец не сыграет из-за проблем с физической готовностью.

    Это первый случай, когда 22-летний футболист пропустит встречу в чемпионате Англии.

    • «Лестер» примет «Сити» сегодня в 14:30 мск.
    • Холанд в этом сезоне забил 22 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      reownrew 6 минут назад

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      Рейтинг: +1481

      jek718875 31 минуту назад

      Началось...,молодой,здоровый бык,не готов

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