Холанд впервые пропустит игру АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку команды на матч 14-го тура АПЛ против «Лестера».

Норвежец не сыграет из-за проблем с физической готовностью.

Это первый случай, когда 22-летний футболист пропустит встречу в чемпионате Англии.