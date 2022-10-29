Холанд впервые пропустит игру АПЛ

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не попал в заявку команды на матч 14-го тура АПЛ против «Лестера».
Норвежец не сыграет из-за проблем с физической готовностью.
Это первый случай, когда 22-летний футболист пропустит встречу в чемпионате Англии.
- «Лестер» примет «Сити» сегодня в 14:30 мск.
- Холанд в этом сезоне забил 22 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.