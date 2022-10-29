Педриньо: «Надеюсь через год играть в Лиге чемпионов»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, рассказал о своих планах на 2023-й год.
– Где будет Педро Габриэл через год?
– Надеюсь, через год у меня будет возможность играть в Лиге чемпионов: либо в «Локомотиве», либо в одном из топ-клубов Европы.
К этому времени я хотел бы быть очень счастливым человеком. Ну а пока и дальше планирую следовать завету своего отца...
- Клубы РПЛ отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23.
- «Локо» идет на 14-м месте в лиге (зона стыков).
- Педриньо забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.
Источник: Sport24