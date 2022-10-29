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    Педриньо: «Надеюсь через год играть в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл, также известный как Педриньо, рассказал о своих планах на 2023-й год.

    – Где будет Педро Габриэл через год?

    – Надеюсь, через год у меня будет возможность играть в Лиге чемпионов: либо в «Локомотиве», либо в одном из топ-клубов Европы.

    К этому времени я хотел бы быть очень счастливым человеком. Ну а пока и дальше планирую следовать завету своего отца...

    • Клубы РПЛ отстранены от еврокубков до конца сезона-2022/23.
    • «Локо» идет на 14-м месте в лиге (зона стыков).
    • Педриньо забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

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    Источник: Sport24

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