Арустамян назвал игрока, с которым были самые сложные переговоры в истории «Коммент.Шоу»

Гостем нового выпуска «Коммент.Шоу» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

«Очень сложно было позвать Захаряна. Это самые сложные переговоры. Очень много времени понадобилось. Важно было, чтобы совпали графики. Человек много тренируется, следит за графиком», – сказал ведущий «Коммент.Шоу» Нобель Арустамян.