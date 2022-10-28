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    Арустамян назвал игрока, с которым были самые сложные переговоры в истории «Коммент.Шоу»

    Гостем нового выпуска «Коммент.Шоу» стал полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

    «Очень сложно было позвать Захаряна. Это самые сложные переговоры. Очень много времени понадобилось. Важно было, чтобы совпали графики. Человек много тренируется, следит за графиком», – сказал ведущий «Коммент.Шоу» Нобель Арустамян.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
    • Летом россиянин мог оказаться в «Челси», но переход сорвался из-за санкций.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6804

      Беспонтий 1 час назад

      и что за зевс этот ваш захарян?
      потому что армянин поневоле?
      только недавно аплодировал интервью с денисовым
      нет блин опять за старое..
      нобель ты ва*уе по жизни

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