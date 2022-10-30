Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

⚽ РПЛ. «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» – «Краснодар»

30 октября 2022, 21:47
10

Сегодня, 30 октября, 15-й тур РПЛ продолжился четырьмя матчами.

Начался день с двух одновременных матчей: «Крылья Советов»«Пари НН» (2:1) и «Сочи»«Урал» (2:2).

Затем «Спартак» принял «Торпедо» (1:0).

Завершился тур матчем «Краснодара» и «Зенита» (0:1).

Россия. РПЛ. 15-й тур

Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 32 (с пенальти); 1:1 – Гоцук, 90+2 (в свои ворота); 2:1 – Бейл, 90+10 (с пенальти).

Удаления: нет – Пенчиков, 79; Гоцук, 90+8.

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 1:1 – Газинский, 31; 1:2 – Каштанов, 73; 2:2 – Сиссако, 76.

Спартак (Москва) – Торпедо (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Промес, 50.

Текстовая онлайн-трансляция

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кузяев, 87 (с пенальти).

Текстовая онлайн-трансляция

Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

Динамо (Москва) – Химки – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Нгамале, 11; 2:0 – Макаров, 29; 3:0 – Смолов, 45+3; 4:0 – Тюкавин, 77; 5:0 – Гладышев, 87; 6:0 – Гладышев, 89; 6:1 – Садыгов (с пенальти), 90+3.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Конате, 14; 1:1 – Комличенко, 74; 1:2 – Сильянов, 86.

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Медина, 22.

Удаления: нет – Ушаков, 90+6 (вторая ж.к.).

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Динамо Краснодар ЦСКА Локомотив Ахмат Крылья Советов Спартак Ростов Нижний Новгород Урал Торпедо Факел Оренбург Химки
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1666985285
ЦСКА сыграть в свою силу!!! не пижонить!!!
Ответить
inzek
1667087521
чисто чтоб интригу до конца не убить...краснодар вперед!!! а спартачи и армейцы своего он упустят!
Ответить
Shamil79
1667094473
Локо поднимет цены на жд билеты
Ответить
Artemka444
1667121342
Ещё раз убедился что судьи у нас клоуны!!!
Ответить
zigbert
1667127051
Важную победу одержал ЦСКА. Локомотив играл не хуже, голевые моменты у них были. ЦСКА с победой!
Ответить
Красногвардейчик
1667131142
Ну сегодня ясно и понятно что все армейцы за Краснодар и Торпедо
Ответить
житель СПб
1667156440
Вперед, за Питер!
Ответить
Главные новости
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
4
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
4
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
19
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
Все новости
Все новости
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
21:09
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
10
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
1
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
6
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
19
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
10
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+