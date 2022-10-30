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    ⚽ РПЛ. «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» – «Краснодар»

    Сегодня, 30 октября, 15-й тур РПЛ продолжился четырьмя матчами.

    Начался день с двух одновременных матчей: «Крылья Советов»«Пари НН» (2:1) и «Сочи»«Урал» (2:2).

    Затем «Спартак» принял «Торпедо» (1:0).

    Завершился тур матчем «Краснодара» и «Зенита» (0:1).

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 32 (с пенальти); 1:1 – Гоцук, 90+2 (в свои ворота); 2:1 – Бейл, 90+10 (с пенальти).

    Удаления: нет – Пенчиков, 79; Гоцук, 90+8.

    Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 1:1 – Газинский, 31; 1:2 – Каштанов, 73; 2:2 – Сиссако, 76.

    Спартак (Москва) – Торпедо (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Промес, 50.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кузяев, 87 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

    Динамо (Москва) – Химки – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Нгамале, 11; 2:0 – Макаров, 29; 3:0 – Смолов, 45+3; 4:0 – Тюкавин, 77; 5:0 – Гладышев, 87; 6:0 – Гладышев, 89; 6:1 – Садыгов (с пенальти), 90+3.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Конате, 14; 1:1 – Комличенко, 74; 1:2 – Сильянов, 86.

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Медина, 22.

    Удаления: нет – Ушаков, 90+6 (вторая ж.к.).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    30.10.2022 21:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17906

      житель СПб 2 часа назад

      Вперед, за Питер!

      2
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      Рейтинг: +1089

      Красногвардейчик 9 часов назад

      Ну сегодня ясно и понятно что все армейцы за Краснодар и Торпедо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10718

      alp > Красногвардейчик 8 часов назад

      не знаю как там армейцы, но вся страна болеет за Торпедо седня

      3
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      Рейтинг: +19665

      Persona_non_Grata > alp 18 минут назад

      Смешно... но вот то что вся страна была за Краснодар - к бабке не ходи !!!)
      и эти люди еще что то пишут про "всястрана" )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98662

      zigbert 10 часов назад

      Важную победу одержал ЦСКА. Локомотив играл не хуже, голевые моменты у них были. ЦСКА с победой!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3514

      CSKA57 > zigbert 10 часов назад

      Кстати, один гол у ЦСКА чистый забрали... Игрок Локомотива сам в Ушакова влетел!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1477

      Artemka444 12 часов назад

      Ещё раз убедился что судьи у нас клоуны!!!

      0
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      Рейтинг: +301

      Shamil79 20 часов назад

      Локо поднимет цены на жд билеты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3946

      Питерский князь 21 час назад

      Опять вечером. Утро понедельника в топку!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1057

      inzek 21 час назад

      чисто чтоб интригу до конца не убить...краснодар вперед!!! а спартачи и армейцы своего он упустят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3946

      Питерский князь 29 октября, 14:27

      Локо, Торпедо вперед, за Зенит.
      :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1057

      inzek > Питерский князь 21 час назад

      да не топят уже за зинит, стремно как-то)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +10718

      alp > inzek 8 часов назад

      не позорься. ты не в тренде

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1089

      Красногвардейчик 28 октября, 22:28

      ЦСКА сыграть в свою силу!!! не пижонить!!!

      0
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