⚽ РПЛ. «Спартак» победил «Торпедо», «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 30 октября, 15-й тур РПЛ продолжился четырьмя матчами.

Начался день с двух одновременных матчей: «Крылья Советов» – «Пари НН» (2:1) и «Сочи» – «Урал» (2:2).

Затем «Спартак» принял «Торпедо» (1:0).

Завершился тур матчем «Краснодара» и «Зенита» (0:1).

Россия. РПЛ. 15-й тур

Крылья Советов (Самара) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сулейманов, 32 (с пенальти); 1:1 – Гоцук, 90+2 (в свои ворота); 2:1 – Бейл, 90+10 (с пенальти).

Удаления: нет – Пенчиков, 79; Гоцук, 90+8.

Сочи – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Нобоа, 28 (с пенальти); 1:1 – Газинский, 31; 1:2 – Каштанов, 73; 2:2 – Сиссако, 76.

Спартак (Москва) – Торпедо (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Промес, 50.

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Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кузяев, 87 (с пенальти).

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Оренбург – Факел (Воронеж) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Марин, 42; 2:0 – Марин, 44; 3:0 – Флорентин, 58; 4:0 – Мансилья (с пенальти), 83; 4:1 – Максимов, 87.

Динамо (Москва) – Химки – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Нгамале, 11; 2:0 – Макаров, 29; 3:0 – Смолов, 45+3; 4:0 – Тюкавин, 77; 5:0 – Гладышев, 87; 6:0 – Гладышев, 89; 6:1 – Садыгов (с пенальти), 90+3.

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Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Конате, 14; 1:1 – Комличенко, 74; 1:2 – Сильянов, 86.

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Медина, 22.

Удаления: нет – Ушаков, 90+6 (вторая ж.к.).

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