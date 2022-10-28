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    Головин прокомментировал ничью с «Ференцварошом» Черчесова в Лиге Европы

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат матча с «Ференцварошом» (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Получилась неплохая игра. И мы, и они действовали на хороших скоростях, была достаточно высокая интенсивность. Конечно, есть определенное разочарование от того, что не удалось удержать победу. Все-таки мы много времени провели в атаке, неплохо комбинировали, вели в счете.

    С другой стороны, соперник играл дома. Естественно, они не хотели проигрывать.

    Ситуация в таблице перед последним туром? Мы в любом случае будем играть на победу и постараемся сохранить второе место, чтобы пройти дальше в Лиге Европы», – сказал Головин.

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    Источник: Sport24

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