Черчесов: «Противоядия против стандартов Головина нет»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в очном матче команд в Лиге Европы.
– Головина удалось прикрыть?
– Его сложно прикрыть. У нас в центре поля нет такого игрока, который может это сделать. Саша – быстрый и разворотливый.
Какие-то вещи смогли закрыть, но на стандартах он очень хорош, всe исполняет. Противоядия против стандартов Головина нет – мы же ему ноги не свяжем.
- Матч завершился ничьей 1:1.
- Благодаря этому результату «Ференцварош» досрочно выиграл группу ЛЕ.
- Для венгерского клуба это первый за 47 лет выход в плей-офф еврокубков.
Источник: «Чемпионат»