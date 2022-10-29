Черчесов: «Противоядия против стандартов Головина нет»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в очном матче команд в Лиге Европы.

– Головина удалось прикрыть?

– Его сложно прикрыть. У нас в центре поля нет такого игрока, который может это сделать. Саша – быстрый и разворотливый.

Какие-то вещи смогли закрыть, но на стандартах он очень хорош, всe исполняет. Противоядия против стандартов Головина нет – мы же ему ноги не свяжем.