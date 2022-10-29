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    Черчесов: «Противоядия против стандартов Головина нет»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина в очном матче команд в Лиге Европы.

    – Головина удалось прикрыть?

    – Его сложно прикрыть. У нас в центре поля нет такого игрока, который может это сделать. Саша – быстрый и разворотливый.

    Какие-то вещи смогли закрыть, но на стандартах он очень хорош, всe исполняет. Противоядия против стандартов Головина нет – мы же ему ноги не свяжем.

    • Матч завершился ничьей 1:1.
    • Благодаря этому результату «Ференцварош» досрочно выиграл группу ЛЕ.
    • Для венгерского клуба это первый за 47 лет выход в плей-офф еврокубков.

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    Источник: «Чемпионат»

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