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    Черчесов прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал досрочный выход команды в плей-офф Лиги Европы после ничьи с «Монако» (1:1) в 5-м туре.

    «Мы были в невыгодном положении после первого тайма, проигрывая 0:1. Хотели переломить ситуацию, поэтому в перерыве внесли некоторые изменения.

    Я доволен отношением футболистов и тем, как мы отреагировали на ход матча. Мне нужно было успокоить команду. Затем нам понадобилось прибавить в атаке, поэтому вышли Маркиньос и Токмак Нгуен.

    Сейчас самое главное – то, что клуб и болельщики довольны. Тем не менее уже завтра утром, в 10:30, у нас тренировка. Продолжается настоящая тяжeлая работа. Как и раньше, двигаемся от матча к матчу.

    Плей-офф Лиги Европы? В будущее заглядывать я не хочу, потому что у нас впереди ещe игра с «Трабзонспором». А матчи на вылет в Лиге Европы начнутся уже в следующем году», – цитирует Черчесова Origo.

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    Источник: «Чемпионат»

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