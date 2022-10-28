Черчесов прокомментировал выход «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал досрочный выход команды в плей-офф Лиги Европы после ничьи с «Монако» (1:1) в 5-м туре.

«Мы были в невыгодном положении после первого тайма, проигрывая 0:1. Хотели переломить ситуацию, поэтому в перерыве внесли некоторые изменения.

Я доволен отношением футболистов и тем, как мы отреагировали на ход матча. Мне нужно было успокоить команду. Затем нам понадобилось прибавить в атаке, поэтому вышли Маркиньос и Токмак Нгуен.

Сейчас самое главное – то, что клуб и болельщики довольны. Тем не менее уже завтра утром, в 10:30, у нас тренировка. Продолжается настоящая тяжeлая работа. Как и раньше, двигаемся от матча к матчу.

Плей-офф Лиги Европы? В будущее заглядывать я не хочу, потому что у нас впереди ещe игра с «Трабзонспором». А матчи на вылет в Лиге Европы начнутся уже в следующем году», – цитирует Черчесова Origo.