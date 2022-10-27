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    Зобнин: «Хочу, чтобы меня пока не вызывали в сборную России»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему не принял участие в матче сборной России против Киргизии в сентябре.

    — Ты сам отказался ехать в Киргизию со сборной?

    — Я не отказывался. Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем и с учетом того, что матч был, можно так сказать, не слишком значимым для российского футбола.

    В дальнейшем мне бы хотелось поберечь свое здоровье, пока такая ситуация.

    — На следующий товарищеский матч тебя не вызовут, или договоренность была только на Бишкек?

    — Мне бы хотелось, чтобы пока не вызывали.

    • Команда Валерия Карпина победила Киргизию в сентябре со счетом 2:1.
    • Россия и Киргизия планирует вновь сыграть в 2023 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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