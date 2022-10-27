Зобнин: «Хочу, чтобы меня пока не вызывали в сборную России»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему не принял участие в матче сборной России против Киргизии в сентябре.
— Ты сам отказался ехать в Киргизию со сборной?
— Я не отказывался. Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем и с учетом того, что матч был, можно так сказать, не слишком значимым для российского футбола.
В дальнейшем мне бы хотелось поберечь свое здоровье, пока такая ситуация.
— На следующий товарищеский матч тебя не вызовут, или договоренность была только на Бишкек?
— Мне бы хотелось, чтобы пока не вызывали.
- Команда Валерия Карпина победила Киргизию в сентябре со счетом 2:1.
- Россия и Киргизия планирует вновь сыграть в 2023 году.
Источник: «Матч ТВ»