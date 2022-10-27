В «Зените» ответили, есть ли риск срыва товарищеского матча с «Црвеной Звездой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность отмены или переноса ноябрьской товарищеской встречи с «Црвеной Звездой».

– На 22 ноября в Петербурге на «Газпром Арене» запланирован матч основных составов «Зенита» и «Црвены Звезды». Все в силе, с учетом того, что в случае переноса матчей 5‑го и 6‑го туров группового этапа Кубка России может возникнуть накладка?

– Предлагаю эту тему сейчас пока не обсуждать, тем более что есть разные варианты, как, не подвергая риску наши встречи Кубка, сыграть матч и с «Црвеной Звездой», и с иранским «Сепаханом» на выезде.

Считаем, что значение международных матчей и для клубов, и для сборной очень и очень важны. Поэтому будем делать все, что от нас зависит, и рассчитываем на поддержку РФС и РПЛ.