В «Зените» ответили, есть ли риск срыва товарищеского матча с «Црвеной Звездой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность отмены или переноса ноябрьской товарищеской встречи с «Црвеной Звездой».
– На 22 ноября в Петербурге на «Газпром Арене» запланирован матч основных составов «Зенита» и «Црвены Звезды». Все в силе, с учетом того, что в случае переноса матчей 5‑го и 6‑го туров группового этапа Кубка России может возникнуть накладка?
– Предлагаю эту тему сейчас пока не обсуждать, тем более что есть разные варианты, как, не подвергая риску наши встречи Кубка, сыграть матч и с «Црвеной Звездой», и с иранским «Сепаханом» на выезде.
Считаем, что значение международных матчей и для клубов, и для сборной очень и очень важны. Поэтому будем делать все, что от нас зависит, и рассчитываем на поддержку РФС и РПЛ.
- «Зенит» – лидер РПЛ и чемпион России 4 последних сезонов.
- Российские клубы отстранены от еврокубков как минимум до лета 2023 года.