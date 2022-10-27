Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Зените» ответили, есть ли риск срыва товарищеского матча с «Црвеной Звездой»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность отмены или переноса ноябрьской товарищеской встречи с «Црвеной Звездой».

    – На 22 ноября в Петербурге на «Газпром Арене» запланирован матч основных составов «Зенита» и «Црвены Звезды». Все в силе, с учетом того, что в случае переноса матчей 5‑го и 6‑го туров группового этапа Кубка России может возникнуть накладка?

    – Предлагаю эту тему сейчас пока не обсуждать, тем более что есть разные варианты, как, не подвергая риску наши встречи Кубка, сыграть матч и с «Црвеной Звездой», и с иранским «Сепаханом» на выезде.

    Считаем, что значение международных матчей и для клубов, и для сборной очень и очень важны. Поэтому будем делать все, что от нас зависит, и рассчитываем на поддержку РФС и РПЛ.

    • «Зенит» – лидер РПЛ и чемпион России 4 последних сезонов.
    • Российские клубы отстранены от еврокубков как минимум до лета 2023 года.

    Новости по теме
    Гендиректор «Зенита» отреагировал на новость об интересе «Ростова» к Сутормину
    Медведев: «У «Зенита» однозначно самая большая армия болельщиков в России» 17
    «Голов могло быть и больше». Гендиректор «Зенита» – о 7:0 с «Сочи» 11
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11