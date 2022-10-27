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    Черчесов объяснил важность матча с «Монако» в Лиге Европы

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался в преддверии домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Монако».

    «Перед игрой с «Монако» в строй вернулся ряд ключевых исполнителей. В частности, восстановился основной хавбек Айсса Лайдуни.

    Не могу сказать, что смогут сыграть ведущие футболисты, а центральный защитник Кнастер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем.

    Для «Ференцвароша», который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с «Монако». Ну и с «Трабзонспором» в заключительном туре группового турнира.

    Также верим в нашу армию болельщиков, которая оказывает фантастическую поддержку – как дома, так и в гостях», – заявил Черчесов.

    • «Ференцварош» примет «Монако» сегодня в 22:00 мск.
    • Венгерская команда может выйти в плей-офф еврокубков впервые с 1975 года.

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    Источник: «Известия»

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