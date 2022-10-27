Черчесов объяснил важность матча с «Монако» в Лиге Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался в преддверии домашнего матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Монако».

«Перед игрой с «Монако» в строй вернулся ряд ключевых исполнителей. В частности, восстановился основной хавбек Айсса Лайдуни.

Не могу сказать, что смогут сыграть ведущие футболисты, а центральный защитник Кнастер пропустит матч из-за дисквалификации, но мы привыкли к тому, что часто приходится перестраиваться по ходу сезона, так что и в этот раз что-нибудь придумаем.

Для «Ференцвароша», который несколько десятилетий не выходил в весеннюю стадию еврокубков, очень важно грамотно сыграть с «Монако». Ну и с «Трабзонспором» в заключительном туре группового турнира.

Также верим в нашу армию болельщиков, которая оказывает фантастическую поддержку – как дома, так и в гостях», – заявил Черчесов.