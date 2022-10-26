Терюшков назвал диверсией работу Писарева в «Химках»

Депутат Госдумы РФ, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на последнее интервью бывшего тренера команды Николая Писарева. В нем он упомянул Терюшкова.

«Оправдательное интервью Писарева, провалившего тренерскую работу в «Химках», меня не тронуло. Писарева навязали клубу путем манипуляций, настоятельными рекомендациями ряда чиновников от футбола. Патроны Писарева видели восходящую звезду тренера РПЛ на выстроенной Сергеем Юраном работе. Писарев теперь горюет.

Отрицательная запись в трудовой о непродолжительной тренерской работе в РПЛ останется навсегда с ним в назидание. На чужом несчастье счастья еще никому строить не удавалось.

Несмешная клоунада в исполнении «профессионала» Писарева, по моему мнению, стала прикрытием произведенной диверсии, которая привела к потере управления спортивной линией футбольного клуба. После этой деструкции предстоит тяжелая реабилитация.

А истоки диверсии следует поискать еще в прошлом сезоне, когда «Химки» стали нежелательной командой в элите российского футбола, но вопреки всему, сохранили прописку в РПЛ. В настоящем сезоне эта нежелательность от боссов футбола проявляется как никогда», – сказал Терюшков.