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  • Писарев ответил Терюшкову: «В футболе он вообще ничего не сделал, кроме клоунады»

Писарев ответил Терюшкову: «В футболе он вообще ничего не сделал, кроме клоунады»

26 октября 2022, 14:37
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Экс-тренер «Химок» Николай Писарев ответил на слова бывшего члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова про «никакущих пляжных специалистах».

— В своем телеграме Роман Терюшков после ухода вашего штаба выдал такую фразу: «Никакущие пляжные специалисты». Явный намек и на ваш опыт в пляжке, и на вашего помощника в штабе «Химок» Михаила Лихачева, который выигрывал чемпионаты мира как тренер в пляжном футболе.

— Просто один пример: вчера Кике Сетьен, который был у меня помощником в пляжной сборной России, возглавил «Вильярреал». А в штабе у него будет работать Рамиро Амарелле — один из лучших игроков в пляжном футболе, потом он тоже тренировал.

Меня удивляет такое оскорбительное отношение к людям, которые выиграли несколько чемпионатов мира, пусть и в пляжном футболе, от тех, кто в футболе вообще ничего не сделал, кроме клоунады.

«Вильярреал» — это топ‑клуб, который играет в Лиге чемпионов, обыгрывает там «Баварию». Его руководство точно дальновиднее и умнее, чем некоторые специалисты и псевдоболельщики.

  • Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
  • Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
  • Тренеру и его штабу должны около 40 миллионов рублей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Писарев Николай Терюшков Роман
Комментарии (1)
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Непутриот
1666791110
Как это ничего не сделал!? Великий футбольный спеслист-путриот-единорос Терюшков пригласил священника, уволив Юрана и Писарева, наклеил всем колорадские ленточки и много чего еще...так никто не умеет в нашем футболе! просто супер стар!
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