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    Писарев ответил Терюшкову: «В футболе он вообще ничего не сделал, кроме клоунады»

    Экс-тренер «Химок» Николай Писарев ответил на слова бывшего члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова про «никакущих пляжных специалистах».

    — В своем телеграме Роман Терюшков после ухода вашего штаба выдал такую фразу: «Никакущие пляжные специалисты». Явный намек и на ваш опыт в пляжке, и на вашего помощника в штабе «Химок» Михаила Лихачева, который выигрывал чемпионаты мира как тренер в пляжном футболе.

    — Просто один пример: вчера Кике Сетьен, который был у меня помощником в пляжной сборной России, возглавил «Вильярреал». А в штабе у него будет работать Рамиро Амарелле — один из лучших игроков в пляжном футболе, потом он тоже тренировал.

    Меня удивляет такое оскорбительное отношение к людям, которые выиграли несколько чемпионатов мира, пусть и в пляжном футболе, от тех, кто в футболе вообще ничего не сделал, кроме клоунады.

    «Вильярреал» — это топ‑клуб, который играет в Лиге чемпионов, обыгрывает там «Баварию». Его руководство точно дальновиднее и умнее, чем некоторые специалисты и псевдоболельщики.

    • Писарев возглавлял «Химки» с 10 августа по 1 сентября.
    • Под его руководством команда проиграл все 4 матча с общим счетом 2:12.
    • Тренеру и его штабу должны около 40 миллионов рублей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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