Писарев ответил Терюшкову: «В футболе он вообще ничего не сделал, кроме клоунады»

Экс-тренер «Химок» Николай Писарев ответил на слова бывшего члена наблюдательного совета клуба Романа Терюшкова про «никакущих пляжных специалистах».

— В своем телеграме Роман Терюшков после ухода вашего штаба выдал такую фразу: «Никакущие пляжные специалисты». Явный намек и на ваш опыт в пляжке, и на вашего помощника в штабе «Химок» Михаила Лихачева, который выигрывал чемпионаты мира как тренер в пляжном футболе.

— Просто один пример: вчера Кике Сетьен, который был у меня помощником в пляжной сборной России, возглавил «Вильярреал». А в штабе у него будет работать Рамиро Амарелле — один из лучших игроков в пляжном футболе, потом он тоже тренировал.

Меня удивляет такое оскорбительное отношение к людям, которые выиграли несколько чемпионатов мира, пусть и в пляжном футболе, от тех, кто в футболе вообще ничего не сделал, кроме клоунады.

«Вильярреал» — это топ‑клуб, который играет в Лиге чемпионов, обыгрывает там «Баварию». Его руководство точно дальновиднее и умнее, чем некоторые специалисты и псевдоболельщики.