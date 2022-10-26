Петржела: «Зенит» – самый популярный клуб России и Восточной Европы. Раньше им был «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает клуб из Петербурга самым популярным клубом Восточной Европы.

«Санкт-Петербург – футбольная столица России. Здесь играет самый популярный клуб России и Восточной Европы, поэтому так. Раньше этим клубом был «Спартак», но с годами он утратил свой статус и популярность.

У «Зенита» самый современный стадион, самый лучший подбор игроков и самая большая армия болельщиков. Для РПЛ плохо, что чемпион не сменится еще лет пять, но для Петербурга это отличная тенденция», – сказал Петржела.