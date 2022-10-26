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    Петржела: «Зенит» – самый популярный клуб России и Восточной Европы. Раньше им был «Спартак»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает клуб из Петербурга самым популярным клубом Восточной Европы.

    «Санкт-Петербург – футбольная столица России. Здесь играет самый популярный клуб России и Восточной Европы, поэтому так. Раньше этим клубом был «Спартак», но с годами он утратил свой статус и популярность.

    У «Зенита» самый современный стадион, самый лучший подбор игроков и самая большая армия болельщиков. Для РПЛ плохо, что чемпион не сменится еще лет пять, но для Петербурга это отличная тенденция», – сказал Петржела.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Петербуржцы четырежды подряд выиграли чемпионат России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16047

      NewLife 50 минут назад

      Петржела стал про.па.ган.доном, возможно платным, раньше был тренером.

      1
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      Рейтинг: +77

      Болотоход > NewLife 6 минут назад

      Ваще жестко лижет газ.проекту)))

      0
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