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    Орлов: «Акинфеев начал допускать ошибки. Хорошо бы его подменить»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре ЦСКА.

    «ЦСКА стартовал с большим старанием и желанием. Сейчас же уже надо прикладывать мастерство. В чем отличие мастера от не мастера? Мастер, даже когда устает и находится не в лучшей форме, показывает определенный результат, который от него ждут. Провалов быть не может.

    У ЦСКА проблема в обороне. Да и Акинфеев начал допускать ошибки. Хоть и небольшие, но все-таки. Может, хорошо бы его подменить. Почему он все время должен играть один? Игорь – хороший вратарь. Дайте ему передохнуть, чтобы он вернулся с новыми силами.

    Плюс не стоит забывать про историю с Абаскалем. Федотов виноват в ней – главному тренеру нельзя себя так вести. Что это за фразы? Что за поведение? Главный тренер – барометр психологической устойчивости команды. Игроки невольно зависят от тренера. Он авторитет, и они ему верят. Внутренний микроклимат команды – самое главное», – сказал Орлов.

    • Серия ЦСКА без побед достигла 4 матчей.
    • Москвичи опустились на 3-е место в таблице РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 10 очков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2093

      моэм 7 секунд назад

      Неизбежное следствие ПОЛНОГО отсутствия конкуренции ... и работает без подмены и выходных , это в его то возрасте ... от такой работы кони дохнут ...срочно нужна достойная подмена , пока Игорька не загнали окончательно ...даже представить страшно что будет , если Игорь приболеет хотя бы на пару недель .

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      Рейтинг: +283

      НикКин 4 минуты назад

      Да ладно он всегда и допускал косячил нормально так

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      Рейтинг: +2809

      Nerlinger 9 минут назад

      Вот и подменил бы, а не трындел попусту

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      Рейтинг: +1041

      Красногвардейчик 16 минут назад

      На счёт Игоря, я согласен, такие мячи как с Краснодаром и от Зеньковского, хороший вратарь обязан брать. Торопа пора переодически подтягивать. А вот на счёт Федотова, Гену понесло, Абасскаль не меньший виноаник и провокатор, с прыганием, криком, и размахиванием руками. Если что то не нравится, обращайся к судьям, а не к тренеру соперника, и спроси своего зобнина, почему он не выбил мяч сразу

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      Рейтинг: +6929

      Из Твери Леха 39 минут назад

      В кубке не играет, в Европе/сборной тоже. В году у наших ногомячистов 2 большие паузы. Где тут можно устать?

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      Рейтинг: +3734

      Черкизовский Кот 48 минут назад

      Орлов стал не выговаривать фамилии игроков. Лет 20 как. Пора его подменить.

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      Рейтинг: +1478

      jek718875 55 минут назад

      И тут Остапа понесло...

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