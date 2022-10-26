Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Акинфеев начал допускать ошибки. Хорошо бы его подменить»

Орлов: «Акинфеев начал допускать ошибки. Хорошо бы его подменить»

26 октября 2022, 16:59
12

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре ЦСКА.

«ЦСКА стартовал с большим старанием и желанием. Сейчас же уже надо прикладывать мастерство. В чем отличие мастера от не мастера? Мастер, даже когда устает и находится не в лучшей форме, показывает определенный результат, который от него ждут. Провалов быть не может.

У ЦСКА проблема в обороне. Да и Акинфеев начал допускать ошибки. Хоть и небольшие, но все-таки. Может, хорошо бы его подменить. Почему он все время должен играть один? Игорь – хороший вратарь. Дайте ему передохнуть, чтобы он вернулся с новыми силами.

Плюс не стоит забывать про историю с Абаскалем. Федотов виноват в ней – главному тренеру нельзя себя так вести. Что это за фразы? Что за поведение? Главный тренер – барометр психологической устойчивости команды. Игроки невольно зависят от тренера. Он авторитет, и они ему верят. Внутренний микроклимат команды – самое главное», – сказал Орлов.

  • Серия ЦСКА без побед достигла 4 матчей.
  • Москвичи опустились на 3-е место в таблице РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 10 очков.

Еще по теме:
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Слуцкий – о лучшем решении в ЦСКА: «Уйти из ЦСКА»
Новая информация о восстановлении Акинфеева после травмы 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Орлов Геннадий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Черкизовский Кот
1666793392
Орлов стал не выговаривать фамилии игроков. Лет 20 как. Пора его подменить.
Ответить
Из Твери Леха
1666793929
В кубке не играет, в Европе/сборной тоже. В году у наших ногомячистов 2 большие паузы. Где тут можно устать?
Ответить
Красногвардейчик
1666795332
На счёт Игоря, я согласен, такие мячи как с Краснодаром и от Зеньковского, хороший вратарь обязан брать. Торопа пора переодически подтягивать. А вот на счёт Федотова, Гену понесло, Абасскаль не меньший виноаник и провокатор, с прыганием, криком, и размахиванием руками. Если что то не нравится, обращайся к судьям, а не к тренеру соперника, и спроси своего зобнина, почему он не выбил мяч сразу
Ответить
Nerlinger
1666795695
Вот и подменил бы, а не трындел попусту
Ответить
НикКин
1666796004
Да ладно он всегда и допускал косячил нормально так
Ответить
saf05
1666796300
Игоря надо менять однозначно, но постепенно. Тороп готов и это будет правильно.
Ответить
моэм
1666796319
Неизбежное следствие ПОЛНОГО отсутствия конкуренции ... кроме того работает без подмены и выходных , это в его то возрасте ... от такой работы кони дохнут ...срочно нужна достойная подмена , пока Игорька не загнали окончательно ...даже представить страшно что будет , если Игорь приболеет хотя бы на пару недель .
Ответить
Romeo 123
1666798450
Конифеев всегда косячил где-то больше где-то меньше, лет 5 в нашем чемпионате ещё потянет
Ответить
ySS
1666798825
У всех вратарей бывали не лучшие матчи, а Игорян всё ещё в порядке. Его ближайшая замена на уровне России накосячил серьёзнее.
Ответить
шахта Заполярная
1666804744
Грязным советуй.
Ответить
Главные новости
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
Медиафутбольная сборная России в дебютном матче Слуцкого победила Таджикистан – 4:3!
20:16
2
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
6
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
ФотоБатраков – в старте «Галатасарая» на стамбульское дерби
19:12
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
9
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
6
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Все новости
Все новости
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
8
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
1
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
3
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
5
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе «о, Путин»
18:18
7
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
6
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
7
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
4
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
24
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
6
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+