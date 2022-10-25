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    Аршавин: «Никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге»

    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о результатах «Рубина» в Первой лиге.

    – Вам не кажется, что казанский «Рубин» повторяет судьбу вашего «Зенита» – очищение Первой лигой и последующий триумф?

    «Зенит» давным-давно играл в Первой лиге, даже не помню когда. Не знаю, но никто точно не ожидал, что с таким составом и таким финансированием «Рубин» вылетит в Первую лигу.

    Но я ожидал, что казанцы точно займут первое место в ФНЛ, однако пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я уверен, что никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге.

    – Вы ожидали, что «Рубин» столь нестабильно будет выступать в Первой лиге? Как вы любите говорить, ваши ожидания – ваши проблемы...

    – Для меня все это удивительно, зная, как хорошо «Рубин» укрепился на трансферном рынке. Да, понятно, что несколько травм помешали команде сыграть в оптимальном составе, но, как мне кажется, кадровый запас должен быть большим. И сейчас, судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя.

    В случае побед в ближайших турах ваша команда войдет в число лидеров первого дивизиона. Повторюсь, «Рубин» не должен был вылетать из Премьер-лиги.

    • «Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиги.
    • Отставание от первого места – 8 очков.

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    Источник: «Татар-информ»

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    25.10.2022 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4906

      polt 30 минут назад

      Результат сделают деньги или политика?

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