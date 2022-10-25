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  • Аршавин: «Никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге»

Аршавин: «Никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге»

25 октября 2022, 22:48
2

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о результатах «Рубина» в Первой лиге.

– Вам не кажется, что казанский «Рубин» повторяет судьбу вашего «Зенита» – очищение Первой лигой и последующий триумф?

«Зенит» давным-давно играл в Первой лиге, даже не помню когда. Не знаю, но никто точно не ожидал, что с таким составом и таким финансированием «Рубин» вылетит в Первую лигу.

Но я ожидал, что казанцы точно займут первое место в ФНЛ, однако пока этого не происходит. Мне трудно сказать, с чем это связано, но я уверен, что никто не допустит, чтобы «Рубин» долго прозябал в Первой лиге.

– Вы ожидали, что «Рубин» столь нестабильно будет выступать в Первой лиге? Как вы любите говорить, ваши ожидания – ваши проблемы...

– Для меня все это удивительно, зная, как хорошо «Рубин» укрепился на трансферном рынке. Да, понятно, что несколько травм помешали команде сыграть в оптимальном составе, но, как мне кажется, кадровый запас должен быть большим. И сейчас, судя по последним результатам, «Рубин» приходит в себя.

В случае побед в ближайших турах ваша команда войдет в число лидеров первого дивизиона. Повторюсь, «Рубин» не должен был вылетать из Премьер-лиги.

  • «Рубин» идет на 5-м месте в Первой лиги.
  • Отставание от первого места – 8 очков.

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Источник: «Татар-информ»
Россия. Первая лига Рубин Аршавин Андрей
Комментарии (2)
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polt
1666731375
Результат сделают деньги или политика?
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Дядя Серёжа
1666751425
Что значит никто - честный футбол может не допустить.
Ответить
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