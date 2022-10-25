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    Юран предположил, сколько лет продлится бан российских команд в еврокубках

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался об отстранении российских команд от международных турниров.

    «Сборная не будет играть на турнирах еще три года. Думаю, что клубам стоит ждать столько же.

    Надо смотреть реально на ситуацию, потому что нет логики: отстранить сборную от квалификации чемпионата Европы, но при этом, например, допустить клубы на следующий сезон.

    Так что у меня большие сомнения, что наши команды сыграют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций в следующем году», — сказал Юран.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11094

      alex1951 1 час назад

      Юран- ты далеко не Ванга....
      Но умные люди разглядели твой подтекст ....3 года даешь ...Царю....А ты уверен...
      Он вечен ,как и Ленин....Так ,что тебя мохуть и посадить)))
      В Ка Гэ Бю не дураки сидят)))

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