Бабаев оценил последние результаты ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об ухудшении результатов команды.

Серия без побед достигла 4 матчей.

Москвичи опустились на 3-е место в таблице РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 10 очков.

«В последних матчах мы не набрали то количество очков, на которое рассчитывали. Хотя эти игры мы начинали очень здорово и ещe в первых таймах могли заканчивать матчи, но подводила реализация.

Вчера в СМИ фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и мы по этому показателю на первом месте с большим отрывом. Команда ещe строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба.

Мы понимаем, что болельщики хотят видеть свою любимую команду только на первом месте. Но еe строительство – это процесс, и мы в клубе это осознаeм.

Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды.

И мы продолжим создавать все условия для этого роста», – заявил Бабаев.