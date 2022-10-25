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    Бабаев оценил последние результаты ЦСКА

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об ухудшении результатов команды.

    • Серия без побед достигла 4 матчей.
    • Москвичи опустились на 3-е место в таблице РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 10 очков.

    «В последних матчах мы не набрали то количество очков, на которое рассчитывали. Хотя эти игры мы начинали очень здорово и ещe в первых таймах могли заканчивать матчи, но подводила реализация.

    Вчера в СМИ фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и мы по этому показателю на первом месте с большим отрывом. Команда ещe строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба.

    Мы понимаем, что болельщики хотят видеть свою любимую команду только на первом месте. Но еe строительство – это процесс, и мы в клубе это осознаeм.

    Внутри команды сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды.

    И мы продолжим создавать все условия для этого роста», – заявил Бабаев.

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    Источник: «Чемпионат»

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