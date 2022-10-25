Президент «Урала» Иванов прокомментировал победную серию команды

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на последние результаты команды в РПЛ.

В понедельник екатеринбуржцы выиграли у «Крыльев Советов» – 2:1.

Серия побед «Урала» в чемпионате – 4 матча кряду, во всех турнирах – 6.

«У нас ещe не было такого, чтобы мы выиграли четыре игры кряду в чемпионате. Я считаю, что уход из зоны вылета – это тренерская работа Гончаренко.

Когда пошли первые победы, ребята немного раскрепостились, сейчас играют в свой хороший футбол», – сказал Иванов.