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    Терюшков: «РФС нужно включить крымские клубы в Первую лигу с трехлетним мораторием на вылет»

    Депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что команды из Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.

    «Лучше поздно, чем никогда – это решение нужно было принимать еще в 2014 году, когда Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации. На мой взгляд, РФС нужно включить эти клубы в Первую лигу с трехлетним мораторием на вылет. Тем самым расширить число участников чемпионата. Думаю, что это было бы справедливо.

    Что касается возможных санкций от ФИФА и УЕФА, то они и так нас исключили, еврокубков нам сто процентов не видать. Так что наша главная задача – развивать внутренние чемпионаты и сделать их абсолютно конкурентными.

    Нас и так выдавили из международной федерации, наплевав на все уставы Олимпийской хартии. Поэтому нам бояться нечего – нужно создавать нормальный, конкурентный чемпионат», – сказал Терюшков.

    Что известно об интеграции новых территорий в чемпионаты России: клубы Крыма смогут играть в ФНЛ с сезона-2023/24

    • ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
    • Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
    • Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».

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    Источник: «РБ Спорт»

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