Терюшков: «РФС нужно включить крымские клубы в Первую лигу с трехлетним мораторием на вылет»

Депутат Госдумы и бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что команды из Крыма и Севастополя смогут участвовать в соревнованиях ФНЛ с сезона-2023/24.
«Лучше поздно, чем никогда – это решение нужно было принимать еще в 2014 году, когда Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации. На мой взгляд, РФС нужно включить эти клубы в Первую лигу с трехлетним мораторием на вылет. Тем самым расширить число участников чемпионата. Думаю, что это было бы справедливо.
Что касается возможных санкций от ФИФА и УЕФА, то они и так нас исключили, еврокубков нам сто процентов не видать. Так что наша главная задача – развивать внутренние чемпионаты и сделать их абсолютно конкурентными.
Нас и так выдавили из международной федерации, наплевав на все уставы Олимпийской хартии. Поэтому нам бояться нечего – нужно создавать нормальный, конкурентный чемпионат», – сказал Терюшков.
Что известно об интеграции новых территорий в чемпионаты России: клубы Крыма смогут играть в ФНЛ с сезона-2023/24
- ФНЛ создала рабочую группу по интеграции крымских клубов в систему соревнований РФС.
- Сообщалось, что лицензирование смогут успешно пройти только 2-3 команды с полуострова.
- Это симферопольская «Таврия», «Севастополь» и ялтинский «Pубин».
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