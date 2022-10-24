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    Российский вратарь из Боснии: «От былого «Спартака» остаeтся все меньше и меньше. Команда превращается в «Зенит»

    Российский вратарь Илья Гучмазов, выступающий в боснийской команде «Подринье», высказался о «Спартаке».

    – В России ты ездил на просмотры в «Спартак» и «Чертаново». Из‑за чего не прошел?

    – В «Спартаке» был на просмотре лет в 12. Вроде понравился по вратарским качествам, но им не понравился мой рост. В «Чертаново» пригласили в 14.

    Там еще обиднее было: я видел, что по меньшей мере не слабее других, но после тренировки к отцу подошел тренер и сказал: «Мальчик, конечно, хороший, но маленький. Вдруг он не вырастет? А мы рисковать не можем». Я рядом стоял, всe слышал.

    Рост у меня тогда был 160 сантиметров, сейчас – 189.

    – Твой отец – многолетний активный фанат «Спартака». Тоже фанатеешь по «Спартаку»?

    – Скорее просто, поддерживаю. Мне близка к сердцу эта команда, но в последнее время от былого «Спартака» остаeтся все меньше и меньше.

    Папа показывал мне некоторые старые игры команды 90‑х и 00‑х. Сейчас клуб совсем другой. Дело даже не в игре.

    Тогда делали ставку на молодых воспитанников академии, а теперь «Спартак» потихоньку превращается в тот же «Зенит», который пытается скупить всех лучших и перемешать их на поле, чтобы достичь результата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +599

      Спартач80 42 минуты назад

      Даже этот обиженный щенок понимает,что деградация клуба-значит стать Зенитом=)))))

      0
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      Рейтинг: +16022

      NewLife 1 час назад

      Деградирует профессионализм срач тв, если вообще остался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26314

      JTherry 1 час назад

      в полку "экспертов-аналитиков" прибыло...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19532

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Игры Спартака не смотрел, состав не знает, но суждение имеет (((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      Лицом_на_клаве 1 час назад

      Не надо пачкать чистое имя Зенит хряками. Они и близко не стоят. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19532

      Persona_non_Grata > Лицом_на_клаве 1 час назад

      Не приведи Господи !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33087

      oyabun 1 час назад

      Что за бред он несёт?! Детские обиды говорят? Ну эксперта нашли!!

      4
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      Рейтинг: +1333

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Обиженка очередная

      3
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      Рейтинг: +1022

      Красногвардейчик 2 часа назад

      В зенит превратится трудновато, газпром в России один))

      4
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      Рейтинг: +338

      Азбука > Красногвардейчик 1 час назад

      Неужели нефть теперь дешевле газа?

      0
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