Российский вратарь из Боснии: «От былого «Спартака» остаeтся все меньше и меньше. Команда превращается в «Зенит»

Российский вратарь Илья Гучмазов, выступающий в боснийской команде «Подринье», высказался о «Спартаке».

– В России ты ездил на просмотры в «Спартак» и «Чертаново». Из‑за чего не прошел?

– В «Спартаке» был на просмотре лет в 12. Вроде понравился по вратарским качествам, но им не понравился мой рост. В «Чертаново» пригласили в 14.

Там еще обиднее было: я видел, что по меньшей мере не слабее других, но после тренировки к отцу подошел тренер и сказал: «Мальчик, конечно, хороший, но маленький. Вдруг он не вырастет? А мы рисковать не можем». Я рядом стоял, всe слышал.

Рост у меня тогда был 160 сантиметров, сейчас – 189.

– Твой отец – многолетний активный фанат «Спартака». Тоже фанатеешь по «Спартаку»?

– Скорее просто, поддерживаю. Мне близка к сердцу эта команда, но в последнее время от былого «Спартака» остаeтся все меньше и меньше.

Папа показывал мне некоторые старые игры команды 90‑х и 00‑х. Сейчас клуб совсем другой. Дело даже не в игре.

Тогда делали ставку на молодых воспитанников академии, а теперь «Спартак» потихоньку превращается в тот же «Зенит», который пытается скупить всех лучших и перемешать их на поле, чтобы достичь результата.