Роналдо не включил Роналду в список великих игроков

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо назвал футболистов, которых считает великими. В него не вошел Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
«Есть особая группа игроков, в которую входят Диего Марадона, Лионель Месси, Йохан Кройф, Франц Беккенбауэр, Пеле, Марко ван Бастен, Роналдиньо. Себя бы в этот список я тоже включил. Но этих футболистов нельзя сравнивать, они из разных поколений», – сказал бразилец.
- У Роналду 5 «Золотых мячей», но он не попал в список Роналдо.
- Действующий обладатель «Золотого мяча» – Карим Бензема из «Реала».
- Роналдо тоже выигрывал «Золотой мяч».
Источник: The Guardian