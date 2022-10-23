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    Роналдо не включил Роналду в список великих игроков

    Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо назвал футболистов, которых считает великими. В него не вошел Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

    «Есть особая группа игроков, в которую входят Диего Марадона, Лионель Месси, Йохан Кройф, Франц Беккенбауэр, Пеле, Марко ван Бастен, Роналдиньо. Себя бы в этот список я тоже включил. Но этих футболистов нельзя сравнивать, они из разных поколений», – сказал бразилец.

    • У Роналду 5 «Золотых мячей», но он не попал в список Роналдо.
    • Действующий обладатель «Золотого мяча» – Карим Бензема из «Реала».
    • Роналдо тоже выигрывал «Золотой мяч».

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 14:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +271

      НикКин 2 часа назад

      Йохан Кройф, Франц Беккенбауэр, Пеле, Марко ван Бастен эти да согласен а остальные лишние в списки

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