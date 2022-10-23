Роналдо не включил Роналду в список великих игроков

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо назвал футболистов, которых считает великими. В него не вошел Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Есть особая группа игроков, в которую входят Диего Марадона, Лионель Месси, Йохан Кройф, Франц Беккенбауэр, Пеле, Марко ван Бастен, Роналдиньо. Себя бы в этот список я тоже включил. Но этих футболистов нельзя сравнивать, они из разных поколений», – сказал бразилец.