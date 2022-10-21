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  • Талалаев: «Я за Fan ID. Нужно контролировать активную массу болельщиков от 14 до 45 лет»

Талалаев: «Я за Fan ID. Нужно контролировать активную массу болельщиков от 14 до 45 лет»

21 октября 2022, 12:44
6

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев объяснил, почему поддерживает Fan ID.

— Меня записали в сторонники [Fan ID], но я за разумную безопасность. Да, я за него, но только в той форме, которую применяют, условно, в Италии.

Есть активная масса болельщиков, их возраст — от 14 до 45 лет. Этих людей надо контролировать. Все остальные — дети, старики, женщины — вряд ли принесут вред. Нужно не только устанавливать правила, но и делать разумные исключения.

— Вам не кажется, что в нынешнем виде Fan-ID убивает возможность у людей, далеких от футбола, спонтанно пойти на матч, как на сеанс в кино?

— Когда приезжал в Италию, то спокойно покупал билет по паспорту за два часа до матча. Если у тебя нет никаких запретов — спокойно покупай билет. Хочешь быть на нем постоянно — регистрируются в определенной системе. Вот так это должно выглядеть.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Торпедо Талалаев Андрей
Комментарии (6)
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Benifacto
1666346202
а сотни и тысячи камер для чего? или что у нас на стадионах что то такое происходило? массово люди дрались? кто то погиб? или может не дай бог теракт был? НЕТ НЕТ НЕТ!!!все эта вазня с фан айди только против фанатов!!!
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SLADE2019
1666348812
Интересно, а в 46 лет уже болельщик неактивный? Для решения проблема, наперво должна присутствовать сама проблема. У нас ее нет. За последние лет 10-15 без всяких фанайди, безопасность стадионов находилась на должном уровне. Во всяком случае в том виде, в котором принят закон, недопустим.
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NewLife
1666360950
Талалай, чтоб тебя в кино и в магазин не пускали без карточки.
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vladik12
1666387526
Что ж ты, фраер, сдал назад?..
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TOMSON
1666416909
В Италии, в Италии… Мы в России и по паспорту билет за 2 часа не купишь. Давайте обсуждать, что есть, а не как в Италии
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