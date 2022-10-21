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    Талалаев: «Я за Fan ID. Нужно контролировать активную массу болельщиков от 14 до 45 лет»

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев объяснил, почему поддерживает Fan ID.

    — Меня записали в сторонники [Fan ID], но я за разумную безопасность. Да, я за него, но только в той форме, которую применяют, условно, в Италии.

    Есть активная масса болельщиков, их возраст — от 14 до 45 лет. Этих людей надо контролировать. Все остальные — дети, старики, женщины — вряд ли принесут вред. Нужно не только устанавливать правила, но и делать разумные исключения.

    — Вам не кажется, что в нынешнем виде Fan-ID убивает возможность у людей, далеких от футбола, спонтанно пойти на матч, как на сеанс в кино?

    — Когда приезжал в Италию, то спокойно покупал билет по паспорту за два часа до матча. Если у тебя нет никаких запретов — спокойно покупай билет. Хочешь быть на нем постоянно — регистрируются в определенной системе. Вот так это должно выглядеть.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16065

      Barmaleushka 44 минуты назад

      Фан айди - на х иди !

      0
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      Рейтинг: +696

      SLADE2019 1 час назад

      Интересно, а в 46 лет уже болельщик неактивный? Для решения проблема, наперво должна присутствовать сама проблема. У нас ее нет. За последние лет 10-15 без всяких фанайди, безопасность стадионов находилась на должном уровне. Во всяком случае в том виде, в котором принят закон, недопустим.

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      Рейтинг: +1582

      Benifacto 2 часа назад

      а сотни и тысячи камер для чего? или что у нас на стадионах что то такое происходило? массово люди дрались? кто то погиб? или может не дай бог теракт был? НЕТ НЕТ НЕТ!!!все эта вазня с фан айди только против фанатов!!!

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      Рейтинг: +2942

      Ziklop > Benifacto 59 минут назад

      наверное сам царь идею подал вот и бросились с усердием опричники выполнять. это не про футбол, это про власть безмерную и слов не подобрать какую.

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