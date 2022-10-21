Талалаев: «Я за Fan ID. Нужно контролировать активную массу болельщиков от 14 до 45 лет»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев объяснил, почему поддерживает Fan ID.

— Меня записали в сторонники [Fan ID], но я за разумную безопасность. Да, я за него, но только в той форме, которую применяют, условно, в Италии.

Есть активная масса болельщиков, их возраст — от 14 до 45 лет. Этих людей надо контролировать. Все остальные — дети, старики, женщины — вряд ли принесут вред. Нужно не только устанавливать правила, но и делать разумные исключения.

— Вам не кажется, что в нынешнем виде Fan-ID убивает возможность у людей, далеких от футбола, спонтанно пойти на матч, как на сеанс в кино?

— Когда приезжал в Италию, то спокойно покупал билет по паспорту за два часа до матча. Если у тебя нет никаких запретов — спокойно покупай билет. Хочешь быть на нем постоянно — регистрируются в определенной системе. Вот так это должно выглядеть.