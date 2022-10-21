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    Роналду прибыл на тренировку молодежки «МЮ», но занимался индивидуально

    Нападающий Криштиану Роналду прибыл на тренировку молодежной команды «МЮ» после отстранения от основы клуба.

    По информации Manchester Evening News, португалец тренировался индивидуально. В тот момент на базе не было игроков основы «Манчестер Юнайтед».

    • В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
    • На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +687

      Lipatoff 1 час назад

      Наказан, надо было с Ньюкаслом показывать класс... а вообще последний матч МЮ впечатлил, хороший вектор

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