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  • Талалаев: «Читаю «1984», захватило. Параллели с нынешнем временем? Давайте не будем об этом»

Талалаев: «Читаю «1984», захватило. Параллели с нынешнем временем? Давайте не будем об этом»

21 октября 2022, 11:11
16

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о своих книжных предпочтениях.

— Вы недавно сказали, что из тех людей, кто читает одновременно несколько книг. Среди тех, что читаете сейчас, «1984» Джорджа Оруэлла и сборник «Искусство войны». Так совпало или это влияние времени?

— «1984» читал мой сын — взял у него прочитать и самого захватило.

Нашли параллели с нынешним временем?

— Давайте не будем на эту тему. Просто так совпало, что попалась эта книга. А «Искусство войны» необходимо читать просто потому, что мы все время вступаем в поединки.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Торпедо Талалаев Андрей
Комментарии (16)
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Кирилл Михайлов
1666340005
"***** — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила"
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"supermax"
1666341436
В 1984 тоже нельзя было бы проводить параллели... Вот, считай, и провели ||
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SLADE2019
1666342275
Не говорил бы, что 1984 читаешь, никто бы не спрашивал про параллели. А если сказал, что читаешь, то говори про параллели. Чудак какой то, честное слово.
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Беспонтий
1666350652
"— А давайте пить чай! — сказали хозяева. — А давайте пить то, что пили! — возмутились гости!" (сайта)) #нетужнетужкакдоговорились
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