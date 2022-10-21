Талалаев: «Читаю «1984», захватило. Параллели с нынешнем временем? Давайте не будем об этом»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о своих книжных предпочтениях.

— Вы недавно сказали, что из тех людей, кто читает одновременно несколько книг. Среди тех, что читаете сейчас, «1984» Джорджа Оруэлла и сборник «Искусство войны». Так совпало или это влияние времени?

— «1984» читал мой сын — взял у него прочитать и самого захватило.

— Нашли параллели с нынешним временем?

— Давайте не будем на эту тему. Просто так совпало, что попалась эта книга. А «Искусство войны» необходимо читать просто потому, что мы все время вступаем в поединки.