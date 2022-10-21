Талалаев: «Я вел переговоры с клубами из Венгрии и арабского мира»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев до назначения в московский клуб собирался продолжить карьеру в другой стране.

– Изначально приоритетной целью было уехать работать за границу. Я ведь прошел все этапы в России – от тренера юношеской команды до работы в РПЛ.

Считал, что готов к новому этапу, планировал до зимы определиться с местом работы в другой стране.

- Были конкретные предложения?

– Да. Не страны большой пятерки, конечно – сейчас россиянам попасть туда нереально.

Венгрия, арабский мир – это те направления, с командами откуда я вел переговоры.