Талалаев: «Я вел переговоры с клубами из Венгрии и арабского мира»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев до назначения в московский клуб собирался продолжить карьеру в другой стране.
– Изначально приоритетной целью было уехать работать за границу. Я ведь прошел все этапы в России – от тренера юношеской команды до работы в РПЛ.
Считал, что готов к новому этапу, планировал до зимы определиться с местом работы в другой стране.
- Были конкретные предложения?
– Да. Не страны большой пятерки, конечно – сейчас россиянам попасть туда нереально.
Венгрия, арабский мир – это те направления, с командами откуда я вел переговоры.
- «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 13 турах).
- Талалаев возглавил команду 13 октября.
Источник: Sport24