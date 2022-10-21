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    Талалаев: «Я вел переговоры с клубами из Венгрии и арабского мира»

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев до назначения в московский клуб собирался продолжить карьеру в другой стране.

    – Изначально приоритетной целью было уехать работать за границу. Я ведь прошел все этапы в России – от тренера юношеской команды до работы в РПЛ.

    Считал, что готов к новому этапу, планировал до зимы определиться с местом работы в другой стране.

    - Были конкретные предложения?

    – Да. Не страны большой пятерки, конечно – сейчас россиянам попасть туда нереально.

    Венгрия, арабский мир – это те направления, с командами откуда я вел переговоры.

    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 13 турах).
    • Талалаев возглавил команду 13 октября.

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    Источник: Sport24

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