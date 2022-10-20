«Нужно выгрызать очки». Талалаев поделился ожиданиями от борьбы за выживание в РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев призвал не впадать в эйфорию после победы над ЦСКА (1:0) в Кубке России.

«Давайте забудем этот Кубок. Да, хорошо в плане настроя и единения команды. Завтра у команды выходной.

Нас в чемпионате ждет 17 если не финалов, то полуфиналов. Нужно выгрызать очки в каждом матче и дарить положительные эмоции. Люди приходят за этим.

Очень важно, чтобы вернулись наши болельщики. Самое главное, как относятся люди. Для меня главное, чтобы наши болельщики вернулись на матчи «Торпедо», – сказал Талалаев.