Тороп, Обляков, Ушаков – в старте ЦСКА на матч с «Торпедо»

А где танк Гаич?!!))
Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура Кубка России между ЦСКА и «Торпедо».
Встреча пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Щенников, Зайнутдинов, Мухин, Обляков, Зделар, Ушаков, Мендес, Медина, Чалов.
Запасные: Акинфеев, Боков, Набабкин, Мойзес, Яковлев, Каптилович, Ермаков, Лукин, Заболотный.
Торпедо: Довбня, Ле Таллек, Прошкин, Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Савич, Чурич, Эркинов, Каймаков, Лаптев.
Запасные: Бабурин, Шапич, Роганович, Смольников, Енин, Рейхмен, Султонов, Коста, Турищев, Лебеденко.