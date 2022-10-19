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    Тороп, Обляков, Ушаков – в старте ЦСКА на матч с «Торпедо»

    Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура Кубка России между ЦСКА и «Торпедо».

    Встреча пройдет на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    ЦСКА: Тороп, Гайич, Щенников, Зайнутдинов, Мухин, Обляков, Зделар, Ушаков, Мендес, Медина, Чалов.

    Запасные: Акинфеев, Боков, Набабкин, Мойзес, Яковлев, Каптилович, Ермаков, Лукин, Заболотный.

    Торпедо: Довбня, Ле Таллек, Прошкин, Нетфуллин, Кожемякин, Самсонов, Савич, Чурич, Эркинов, Каймаков, Лаптев.

    Запасные: Бабурин, Шапич, Роганович, Смольников, Енин, Рейхмен, Султонов, Коста, Турищев, Лебеденко.

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    Источник: «Бомбардир»

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