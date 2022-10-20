Талалаев прокомментировал победу «Торпедо» над ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги выигранного матча четвертого тура Кубка России против ЦСКА.

«Поздравляю ребят с победой. По отдаче и работе вопросов нет. По исполнению моментов и у нас, и у ЦСКА есть вопросы к ребятам.

Вратарь нас выручил, да и мы могли забивать. Во втором тайме игра была похуже с нашей стороны.

Забили с пенальти, удержали результат – первый шаг, чтобы закрепить движение. Надеюсь, это поможет нам в чемпионате.

У нас нет трудностей, такая работа – удовольствие для нас. Ребята выполняют то, что мы просим. Пока это увеличивается с каждым днeм.

После «Локомотива» было разочарование, но мы сконцентрировались на плюсах, которые там были. Вся команда молодцы», – сказал Талалаев.