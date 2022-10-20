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    Талалаев прокомментировал победу «Торпедо» над ЦСКА в Кубке России

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев подвел итоги выигранного матча четвертого тура Кубка России против ЦСКА.

    «Поздравляю ребят с победой. По отдаче и работе вопросов нет. По исполнению моментов и у нас, и у ЦСКА есть вопросы к ребятам.

    Вратарь нас выручил, да и мы могли забивать. Во втором тайме игра была похуже с нашей стороны.

    Забили с пенальти, удержали результат – первый шаг, чтобы закрепить движение. Надеюсь, это поможет нам в чемпионате.

    У нас нет трудностей, такая работа – удовольствие для нас. Ребята выполняют то, что мы просим. Пока это увеличивается с каждым днeм.

    После «Локомотива» было разочарование, но мы сконцентрировались на плюсах, которые там были. Вся команда молодцы», – сказал Талалаев.

    • «Торпедо» поднялось на 2-е место в кубковой группе D.
    • ЦСКА, несмотря на поражение, сохранил лидерство в квартете.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25851

      vladimir-7 18 минут назад

      К сожалению Торпедо в этом сезоне вылетит из РПЛ, надо укреплять состав команды.

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