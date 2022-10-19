Федотов: «ЦСКА не хватает людей в обороне. Понимаем, что делать в зимней паузе»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о кадровых проблемах клуба.

— Согласны ли с тем, что пока у ЦСКА в игре нет баланса и атака явно лучше обороны?

— На сто процентов. Нам пока не хватает людей. У Бруно Фукса очередная травма, Бахтиер Зайнутдинов готовился к этому матчу только несколько дней, пропустив две игры. Тренировочная и игровая деятельность отличаются, и в плане организационных действий в атаке он не был так хорош, как обычно.

Мы потеряли ключевого игрока — Игоря Дивеева. До последнего было под вопросом участие в дерби Виллиана Роши. В обороне действительно есть куда стремиться и обретать баланс. Мы понимаем, что делать во время зимней паузы.