Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Федотов: «ЦСКА не хватает людей в обороне. Понимаем, что делать в зимней паузе»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о кадровых проблемах клуба.

    — Согласны ли с тем, что пока у ЦСКА в игре нет баланса и атака явно лучше обороны?

    — На сто процентов. Нам пока не хватает людей. У Бруно Фукса очередная травма, Бахтиер Зайнутдинов готовился к этому матчу только несколько дней, пропустив две игры. Тренировочная и игровая деятельность отличаются, и в плане организационных действий в атаке он не был так хорош, как обычно.

    Мы потеряли ключевого игрока — Игоря Дивеева. До последнего было под вопросом участие в дерби Виллиана Роши. В обороне действительно есть куда стремиться и обретать баланс. Мы понимаем, что делать во время зимней паузы.

    • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Федотов возглавил клуб летом.

    Новости по теме
    Где смотреть ЦСКА – «Торпедо»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 19 октября
    ЭСК вынесла решения по пяти спорным эпизодам в дерби ЦСКА – «Спартак» 10
    Чепчугов назвал лучшего вратаря РПЛ в этом сезоне
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11