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    «Факел» и «Спартак» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

    Стали известны стартовые составы «Факела» и «Спартака» на матч 4-го тура Кубка России.

    «Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Шаваев, Мендель, Черняков, Магаль, Черов, Максимов, Ивахнов.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Рыбус, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Промес, Николсон.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча. Начало – в 18:00 по Москве.
    • В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:0.
    • В августе в рамках 7-го тура РПЛ «Спартак» победил в Воронеже со счетом 4:1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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