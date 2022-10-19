«Факел» и «Спартак» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Спартака» на матч 4-го тура Кубка России.
«Факел»: Городовой, Божин, Смирнов, Дашаев, Шаваев, Мендель, Черняков, Магаль, Черов, Максимов, Ивахнов.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Рыбус, Хлусевич, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Промес, Николсон.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча. Начало – в 18:00 по Москве.
- В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:0.
- В августе в рамках 7-го тура РПЛ «Спартак» победил в Воронеже со счетом 4:1.
Источник: Бомбардир.ру