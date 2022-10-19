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    В РПЛ отреагировали введение особого режима работы в регионах, где проводятся матчи лиги

    Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал введение особого режима работы в некоторых регионах России.

    «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

    Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях.

    В настоящее время лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлечeнными в исполнение Указа.

    Ждeм решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. О всех возможных изменениях клубы лиги будут оповещены незамедлительно», – заявил Алаев.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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