В РПЛ отреагировали введение особого режима работы в регионах, где проводятся матчи лиги

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал введение особого режима работы в некоторых регионах России.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации на территории ряда регионов страны вводится особый режим работы транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

Такой режим вводится, в частности, в регионах, где проводятся матчи РПЛ: в Краснодарском крае, Воронежской и Ростовской областях.

В настоящее время лига проводит консультации со всеми ведомствами и администрациями регионов, вовлечeнными в исполнение Указа.

Ждeм решения органов власти, которым будем руководствоваться при проведении оставшейся части чемпионата России. О всех возможных изменениях клубы лиги будут оповещены незамедлительно», – заявил Алаев.