Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стали известны призовые клубов РПЛ за групповой этап Кубка России

    Источник опубликовал финансовые подробности группового этапа Кубка России.

    «За участие в групповом раунде каждая команда получит гарантированные 28,2 миллиона. Победа в матче оценивается в 9,5 миллиона. Максимальные призовые команд на этом этапе могут составить 85 миллионов, а общий призовой фонд группового раунда составит 908 миллионов

    Выплаты в плей-офф зависят от сетки турнира. Напомним, что Кубок России пройдет в формате «двойного выбывания». Общий объем выплат в верхней сетке составит 303 миллиона рублей, в нижней – 151 миллион. Также участники суперфинала суммарно получат 151 миллион

    Максимальные призовые, которые может заработать клуб в Кубке России, составят 303,15 миллиона рублей. Столько получит команда, выигравшая все матчи на групповом этапе и впоследствии ставшая обладателем Кубка», – сообщил источник.

    • Новый формат Кубка введен из-за неучастия клубов РПЛ в еврокубках.
    • Финал состоится в «Лужниках» в мае.
    • Действующий победитель Кубка России – «Спартак».

    Новости по теме
    ЦСКА и «Торпедо» сыграют в дерби. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн 1
    «Есть удовлетворение». Карпин – после поражения от «Динамо» 1
    Лещук оценил новый формат Кубка России
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:31
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11