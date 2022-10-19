Стали известны призовые клубов РПЛ за групповой этап Кубка России

Источник опубликовал финансовые подробности группового этапа Кубка России.

«За участие в групповом раунде каждая команда получит гарантированные 28,2 миллиона. Победа в матче оценивается в 9,5 миллиона. Максимальные призовые команд на этом этапе могут составить 85 миллионов, а общий призовой фонд группового раунда составит 908 миллионов

Выплаты в плей-офф зависят от сетки турнира. Напомним, что Кубок России пройдет в формате «двойного выбывания». Общий объем выплат в верхней сетке составит 303 миллиона рублей, в нижней – 151 миллион. Также участники суперфинала суммарно получат 151 миллион

Максимальные призовые, которые может заработать клуб в Кубке России, составят 303,15 миллиона рублей. Столько получит команда, выигравшая все матчи на групповом этапе и впоследствии ставшая обладателем Кубка», – сообщил источник.