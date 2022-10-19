Адвокат рассказал, есть ли у Хохлова шансы получить 65 миллионов рублей от фейсбука

Бывший игрок сборной России Дмитрий Хохлов отсудил у фейсбука (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) 65 миллионов рублей.

Судебное дело прокомментировал адвокат Сергей Жорин.

«Это очень интересный прецедент, с удовольствием почитал бы решение суда, как и многие коллеги, если это решение будет опубликовано. В первую очередь то, что подразумевается под формулировкой «вред имени», вероятно, речь идет о каких-то убытках, которые сторона истца смогла доказать. Это очень интересный прецедент, незаурядный. Одно дело, когда с тех или иных площадок взыскиваются миллионы или даже миллиарды государственными различными структурами, а другое дело, когда физическое лицо в российском суде взыскало такие суммы компенсации.

Вероятно, что сторона истца смогла доказать, что Хохлов понес убытки, и суд посчитал это обоснованным. 1 миллион морального вреда – это довольно много для российского суда, и 571 тысяча рублей за судебные расходы – тоже немало, это очень интересно.

Если решение вступит в законную силу, то у Хохлова есть все шансы получить эти средства, но, повторюсь, хотелось бы ознакомиться с решением суда. Очень и очень любопытно.

Хочется поздравить не столько Хохлова, а именно его юриста, который показал очень хороший результат, браво! Аплодируем стоя», – сказал Жорин.