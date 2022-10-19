Каманцев: «Судейской предвзятости в матче «Ростов» – «Урал» не было»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался по работе судей в матче 13-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» (1:2).
«Присутствует вопрос качества в данном конкретном матче и в целом, но никакой предвзятости не было.
Отдельных рекомендаций по Николаю Комличенко нет, есть рекомендации по игрокам, с которыми связаны нарушения, симуляции, сложные моменты. Такие футболисты есть в каждой команде», – сказал Каманцев.
- «Ростов» обнаружил в матче 10 ошибок в пользу «Урала».
- Матч в поле обслуживал Евгений Турбин из Дмитрова.
- Турбин судит в РПЛ с 2010 года.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого