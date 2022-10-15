Червиченко: «Судья матча «Ростов» – «Урал» исполнял команду руководителей – не замечать фолы на Комличенко. Арбитра будут отмазывать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по судейству в матче 13-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уралом» (1:2).

– Евгений Турбин взял курс с начала матча не замечать нарушения правил в штрафной «Урала» и этот курс выдержал до конца игры, несмотря на то, что судья VAR – Павел Кукуян – ему постоянно подсказывал обратное. Надо отметить, что Кукуян отработал нормально. Проблема нашего футбола – именно в судействе.

Уже говорил о том, что судьям даны определенные команды – руководителями Николаем Ивановым и Николаем Левниковым – и в данном случае Турбин их исполняет. Не видеть фолы на Николае Комличенко, разворачивать эпизод в обратную сторону. Есть вопрос по непоказанной красной карточке по одному из эпизодов матча. Это материал для особо расследования. Это же не игрушки, футбол – это бизнес, и таким судейством функционированию клуба нанесен ущерб. Если не ошибаюсь, Турбина не один раз отстраняли от судейства на длительный срок, – и оба раза возвращали. Пока не понимаю, кто так усердно целуется с ним в десна, что его до сих пор держат в судействе. Есть в судействе, в руководстве судейством старая гвардия, которая своими сетями опутала всех в 10 слоев. Их всех надо собрать в один мешок и выбросить на помойку. Чем быстрее это будет сделано, тем чище будет судейство.

– Турбин достаточно долго не судил матчи «Ростова» после предыдущего скандала – в матче с «Сочи». Какой смысл его снова ставить на игру этой команды?

– Смысл у Иванова и Левникова простой – ссы в глаза, все божья роса. И сейчас эта контора – ЭСК – будет всячески отмазывать Турбина. Максимум признают один эпизод. Разбирательство должно быть иным, причем с привлечением правоохранительных органов. Пока кого-то одного не посадят, дело не сдвинется. Дело в том, что ЭСК тоже работает по генеральной линии – там, где надо судья натянуть на ошибку, они натягивают, где надо отмазать – отмазывают. Это структура, где есть круговая порука. Я говорю давно о необходимости смены всей системы судейства, смены кадров – старому Политбюро пора на мороз. Когда был Ашот Хачатурянц, ситуация постепенно менялась, но с большим трудом – сколько на него кляуз писали в УЕФА! Легкой борьбы тут не будет. Чтобы бороться с этим сообществом, нужен человек с яйцами.