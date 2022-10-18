Червиченко: «Зареме почему-то показалось, что она разбирается в футболе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.

Зарема сравнила главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с конюхом.

«Я бы вообще не обращал внимания на женщину, которой почему-то показалось, что она разбирается в футболе.

Расценивайте еe мнение, как мнение большинства болельщиков. Вы же знаете, сколько у болельщиков мнений. У нас все болельщики знают, как играть в футбол, знают, как комплектовать команду.

Поэтому к словам Заремы надо относиться точно так же. Если вам это не нравится, то не надо обращать на это внимание», – сказал Червиченко.