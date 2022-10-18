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    Червиченко: «Зареме почему-то показалось, что она разбирается в футболе»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.

    Зарема сравнила главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с конюхом.

    «Я бы вообще не обращал внимания на женщину, которой почему-то показалось, что она разбирается в футболе.

    Расценивайте еe мнение, как мнение большинства болельщиков. Вы же знаете, сколько у болельщиков мнений. У нас все болельщики знают, как играть в футбол, знают, как комплектовать команду.

    Поэтому к словам Заремы надо относиться точно так же. Если вам это не нравится, то не надо обращать на это внимание», – сказал Червиченко.

    • Федотов оскорбил спартаковского тренера Гильермо Абаскаля в ходе воскресного дерби.
    • Ему может грозить штраф или дисквалификация.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10605

      R_a_i_n 1 час назад

      Зарема в футболе разбирается так-же, как сам Червиченко!

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