Червиченко: «Зареме почему-то показалось, что она разбирается в футболе»

Зарема в футболе разбирается так-же, как сам Червиченко!
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены экс-владельца московского клуба Леонида Федуна.
Зарема сравнила главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с конюхом.
«Я бы вообще не обращал внимания на женщину, которой почему-то показалось, что она разбирается в футболе.
Расценивайте еe мнение, как мнение большинства болельщиков. Вы же знаете, сколько у болельщиков мнений. У нас все болельщики знают, как играть в футбол, знают, как комплектовать команду.
Поэтому к словам Заремы надо относиться точно так же. Если вам это не нравится, то не надо обращать на это внимание», – сказал Червиченко.
- Федотов оскорбил спартаковского тренера Гильермо Абаскаля в ходе воскресного дерби.
- Ему может грозить штраф или дисквалификация.