«У нас не крепостное право». Губернатор Никитин – о возможном уходе Галактионова в «Локомотив»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на вопрос о будущем главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова.
«Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения.
У Галактионова контракт с нашим клубом на два года с правом продления. Все остальное – это вопросы, которые решаются с учетом этого контракта.
Если возникнут обстоятельства для изменения его условий или расторжения, будем обсуждать», – сказал Никитин.
- Сообщалось, что вопрос с назначением Галактионова в «Локомотив» уже решен.
- Ожидается, что тренер уйдет в московский клуб в ноябре, когда в РПЛ наступит зимняя пауза.
- «Пари НН», вероятно, возглавит Владислав Радимов.
Источник: «Р-Спорт»