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    «У нас не крепостное право». Губернатор Никитин – о возможном уходе Галактионова в «Локомотив»

    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на вопрос о будущем главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова.

    «Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения.

    У Галактионова контракт с нашим клубом на два года с правом продления. Все остальное – это вопросы, которые решаются с учетом этого контракта.

    Если возникнут обстоятельства для изменения его условий или расторжения, будем обсуждать», – сказал Никитин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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