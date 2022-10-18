«У нас не крепостное право». Губернатор Никитин – о возможном уходе Галактионова в «Локомотив»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на вопрос о будущем главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова.

«Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения.

У Галактионова контракт с нашим клубом на два года с правом продления. Все остальное – это вопросы, которые решаются с учетом этого контракта.

Если возникнут обстоятельства для изменения его условий или расторжения, будем обсуждать», – сказал Никитин.