Первый тренер Зобнина прокомментировал ошибку игрока «Спартака» в дерби с ЦСКА

Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, прокомментировал эпизод с первым голом ЦСКА в ворота команды Гильермо Абаскаля в 13-м туре РПЛ.

ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.

Матч завершился ничьей 2:2.

«Рома ожидал того же от соперника. По моральным принципам поступил нормально, а по факту, конечно, неправильно. Надо было выбить мяч в аут.

Рома думал, что соперник остановится, если травму получил игрок. Видимо, травма была несерьезной. Не могу комментировать слова Ромы в адрес Гайича. Сделал – сделал. Ничего страшного. Сыграли же – нормально все.

Человечный ли поступок? По игре Зобнин думал, что соперник ответит взаимностью. Понимаете, у Ромы характер такой – он хотел только лучше сделать. Вот в чем проблема. А там другие правила», – заявил Духовников.