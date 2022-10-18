Первый тренер Зобнина прокомментировал ошибку игрока «Спартака» в дерби с ЦСКА

Рома, Рома... Не надо обращать внимание на всë дерьмо, которое валяется на газоне. Для этого стюарды есть, уберут, подотрут.
Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, прокомментировал эпизод с первым голом ЦСКА в ворота команды Гильермо Абаскаля в 13-м туре РПЛ.
- ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
- В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
- Матч завершился ничьей 2:2.
«Рома ожидал того же от соперника. По моральным принципам поступил нормально, а по факту, конечно, неправильно. Надо было выбить мяч в аут.
Рома думал, что соперник остановится, если травму получил игрок. Видимо, травма была несерьезной. Не могу комментировать слова Ромы в адрес Гайича. Сделал – сделал. Ничего страшного. Сыграли же – нормально все.
Человечный ли поступок? По игре Зобнин думал, что соперник ответит взаимностью. Понимаете, у Ромы характер такой – он хотел только лучше сделать. Вот в чем проблема. А там другие правила», – заявил Духовников.