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    Первый тренер Зобнина прокомментировал ошибку игрока «Спартака» в дерби с ЦСКА

    Сергей Духовников, первый тренер полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, прокомментировал эпизод с первым голом ЦСКА в ворота команды Гильермо Абаскаля в 13-м туре РПЛ.

    • ЦСКА забил после того, как Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    «Рома ожидал того же от соперника. По моральным принципам поступил нормально, а по факту, конечно, неправильно. Надо было выбить мяч в аут.

    Рома думал, что соперник остановится, если травму получил игрок. Видимо, травма была несерьезной. Не могу комментировать слова Ромы в адрес Гайича. Сделал – сделал. Ничего страшного. Сыграли же – нормально все.

    Человечный ли поступок? По игре Зобнин думал, что соперник ответит взаимностью. Понимаете, у Ромы характер такой – он хотел только лучше сделать. Вот в чем проблема. А там другие правила», – заявил Духовников.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +438

      R-W_warrior 22 минуты назад

      Рома, Рома... Не надо обращать внимание на всë дерьмо, которое валяется на газоне. Для этого стюарды есть, уберут, подотрут.

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      Рейтинг: +673

      SLADE2019 1 час назад

      А что Зобнин сделал такого нормального по моральным принципам? Потерял мяч и стал упрашивать выбить соперника в аут? Уже давно его поступку поставлен диагноз (Cleaner о нем напомнил).

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      Рейтинг: +19383

      Persona_non_Grata > SLADE2019 8 минут назад

      Не надо повторять ерунду за другими, а лучше посмотри момент !!! А Cleaner - всего лишь "уборщица", а не доктор, что бы диагнозы ставить !!! ))

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      Рейтинг: +17451

      Cleaner 1 час назад

      Это не ошибка. Это тупость и подстава своей команды.

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      Рейтинг: +19383

      Persona_non_Grata > Cleaner 6 минут назад

      Я так понимаю тебя ни никогда не "клинит" ..., впрочем видимо и клинить нечего - все давно вычищено )))

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      Рейтинг: +7901

      piligrim1986 1 час назад

      да причем тут Зоба, если Шмевля просрал позицию??????

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