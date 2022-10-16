На матче «Крылья Советов» – «Сочи» устроили выставку бездомных кошек

Зрителям, пришедшим на матч 13-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи», предлагают взять себе бездомную кошку. Их выставку устроили на стадионе.

«Выставка работает на протяжении трех часов – до окончания матча. Одиннадцать кошек разных пород из приюта для животных будут ждать новых хозяев: каждый болельщик получит возможность забрать пушистого питомца себе. Среди тех, кто приютит пушистиков, пройдет розыгрыш игровой футболки защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова», – написал источник.