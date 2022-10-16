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    На матче «Крылья Советов» – «Сочи» устроили выставку бездомных кошек

    Зрителям, пришедшим на матч 13-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи», предлагают взять себе бездомную кошку. Их выставку устроили на стадионе.

    «Выставка работает на протяжении трех часов – до окончания матча. Одиннадцать кошек разных пород из приюта для животных будут ждать новых хозяев: каждый болельщик получит возможность забрать пушистого питомца себе. Среди тех, кто приютит пушистиков, пройдет розыгрыш игровой футболки защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова», – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15984

      Barmaleushka 2 часа назад

      Благое дело в небольших масштабах , остаётся благим делом .

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      Рейтинг: +101

      Александр.Т. 2 часа назад

      Они кисок по улице собирали?

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      Рейтинг: +1686

      Sviro > Александр.Т. 2 часа назад

      У нас полно приютов и там полно бездомных кошек. Многих выбросили на улицу хозяева.

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