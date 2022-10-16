«Увидим тренерские шахматы». Юран – о матче ЦСКА – «Спартак»

Бывший форвард «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между спартаковцами и ЦСКА.

«Сомневаюсь, что мы увидим обоюдоострую игру. Всe-таки это дерби. Вряд ли команды рискнут действовать на встречных курсах. Если слишком сильно раскрываться, то можно и уступить, а на кону важнейшие очки. Допускаю, что соперники покажут сдержанный футбол с оглядкой на собственные ворота, чтобы не пропускать быстрые встречные атаки.

Скорее, мы увидим тренерские шахматы от Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова. Уверен, оба хорошо изучили слабые места оппонентов. К тому же в их распоряжении имеются исполнители высокого класса. И на первый план выйдет желание закрыть их. Поэтому очень важны дисциплина и хорошая реализация моментов», – сказал Юран.

Это матч за 2-е место в таблице РПЛ.

«Спартак» не побеждал на «ВЭБ Арене» в РПЛ с 2017 года.

Для обоих тренеров это 1-е главное московское дерби.

Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и ЦСКА