Йоканович: «Почему не подхожу к фанатам «Динамо» после игр? У меня это не прописано в контракте»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос, почему не подходит вместе с командой к фанатским трибунам после матчей.

«У меня это не прописано в контракте (шутка).

Если серьезно, я очень уважительно отношусь к нашим болельщикам, которые нас поддерживают и в трудную минуту. Я стар для этого, это больше для молодого поколения. Не ставьте меня в неудобное положение такими вопросами. Сегодня, например, я был легко одет. Но я всегда вместе с болельщиками, это правда», – сказал серб.