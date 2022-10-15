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    Йоканович: «Почему не подхожу к фанатам «Динамо» после игр? У меня это не прописано в контракте»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на вопрос, почему не подходит вместе с командой к фанатским трибунам после матчей.

    «У меня это не прописано в контракте (шутка).

    Если серьезно, я очень уважительно отношусь к нашим болельщикам, которые нас поддерживают и в трудную минуту. Я стар для этого, это больше для молодого поколения. Не ставьте меня в неудобное положение такими вопросами. Сегодня, например, я был легко одет. Но я всегда вместе с болельщиками, это правда», – сказал серб.

    • Йоканович в «Динамо» с лета.
    • Тренер работал в АПЛ, Чемпионшипе.
    • «Динамо» идет в РПЛ 8-й.

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    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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