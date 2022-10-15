Федотов: «Судью матча «Ростов» – «Урал» нужно вызвать на полиграф»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов недоволен уровнем работы арбитра матча 13-го тура «Ростов» – «Урал» (1:2) Евгения Турбина. Федотов предложил проверить рефери на детекторе лжи.

«По матчу «Ростова» и «Уралу» нужны конкретные меры. Нужно брать эту встречу и разбирать ее по полочкам. Людям нужно объяснить, что на самом деле вчера произошло. Я не понимаю, что это вчера было. Игра в одни ворота, можно так сказать.

Если «Ростов» заподозрил в чем-то арбитра, то нужно вызывать Турбина и проверять эту игру. Я видел выступление Алексея Рыскина, полностью согласен с ним. Он все сказал по делу. Павел Каманцев должен вызвать Турбина на полиграф, нравится ему это или нет.

Мне он не нужен, там и без него все видно. Так судить, как вчера – нельзя. Хотелось бы, чтобы от РФС последовали какие-то меры. Но самое интересное: зачем ставить Турбина на «Ростов», где какое-то время назад он уже накосячил…» – сказал Федотов.