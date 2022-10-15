Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов: «Судью матча «Ростов» – «Урал» нужно вызвать на полиграф»

Федотов: «Судью матча «Ростов» – «Урал» нужно вызвать на полиграф»

15 октября 2022, 20:40
9

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов недоволен уровнем работы арбитра матча 13-го тура «Ростов»«Урал» (1:2) Евгения Турбина. Федотов предложил проверить рефери на детекторе лжи.

«По матчу «Ростова» и «Уралу» нужны конкретные меры. Нужно брать эту встречу и разбирать ее по полочкам. Людям нужно объяснить, что на самом деле вчера произошло. Я не понимаю, что это вчера было. Игра в одни ворота, можно так сказать.

Если «Ростов» заподозрил в чем-то арбитра, то нужно вызывать Турбина и проверять эту игру. Я видел выступление Алексея Рыскина, полностью согласен с ним. Он все сказал по делу. Павел Каманцев должен вызвать Турбина на полиграф, нравится ему это или нет.

Мне он не нужен, там и без него все видно. Так судить, как вчера – нельзя. Хотелось бы, чтобы от РФС последовали какие-то меры. Но самое интересное: зачем ставить Турбина на «Ростов», где какое-то время назад он уже накосячил…» – сказал Федотов.

  • Турбина уже отстраняли на полтора года.
  • Арбитр судит в РПЛ с 2010 года.
  • У «Урала» 4 победы подряд.

Еще по теме:
ЭСК рассмотрела обращение «Ростова» по поводу судейства в матче с «Уралом». Турбин ошибся только в одном эпизоде 7
Каманцев: «Десять претензий «Ростова» по матчу с «Уралом» – это не смешно. Судейство было не на высшем уровне»
Президент «Урала» Иванов отреагировал на жалобу «Ростова» в ЭСК РФС
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Турбин Евгений Федотов Игорь
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1665856400
прецедент с полиграфом был... чем остальные команды хуже
Ответить
Аvеngеr
1665860200
Полиграф Полилиграфович Шариков вызывает б\у Федотова на матч.
Ответить
MaxRnD
1665860204
Пусть Федотов за консультациями обратится к местному "квалифицированному" эксперту (упоротому обмудку) - "Олёша 3", тот ему всё по полкам так душевно разложит, что Федотову придётся только горько заплакать от своей безграмотности
Ответить
Чехов на Садовой
1665860452
Этому Турбину полиграф надо в одно место всунуть и провернуть! Как турбину !!! Вот же гад.
Ответить
Главные новости
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
2
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
5
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
2
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
2
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
Все новости
Все новости
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
2
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
7
Решение КДК по Дивееву
13:35
16
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
4
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
7
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
25
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
10:37
2
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
10:28
2
Руководство клуба РПЛ лишило семьи игроков бесплатного прохода на стадион
10:19
5
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
10:03
1
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
09:43
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+