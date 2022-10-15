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    Федотов: «Судью матча «Ростов» – «Урал» нужно вызвать на полиграф»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов недоволен уровнем работы арбитра матча 13-го тура «Ростов»«Урал» (1:2) Евгения Турбина. Федотов предложил проверить рефери на детекторе лжи.

    «По матчу «Ростова» и «Уралу» нужны конкретные меры. Нужно брать эту встречу и разбирать ее по полочкам. Людям нужно объяснить, что на самом деле вчера произошло. Я не понимаю, что это вчера было. Игра в одни ворота, можно так сказать.

    Если «Ростов» заподозрил в чем-то арбитра, то нужно вызывать Турбина и проверять эту игру. Я видел выступление Алексея Рыскина, полностью согласен с ним. Он все сказал по делу. Павел Каманцев должен вызвать Турбина на полиграф, нравится ему это или нет.

    Мне он не нужен, там и без него все видно. Так судить, как вчера – нельзя. Хотелось бы, чтобы от РФС последовали какие-то меры. Но самое интересное: зачем ставить Турбина на «Ростов», где какое-то время назад он уже накосячил…» – сказал Федотов.

    • Турбина уже отстраняли на полтора года.
    • Арбитр судит в РПЛ с 2010 года.
    • У «Урала» 4 победы подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +932

      Чехов на Садовой 31 минуту назад

      Этому Турбину полиграф надо в одно место всунуть и провернуть! Как турбину !!! Вот же гад.

      1
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      Рейтинг: +50675

      MaxRnD 35 минут назад

      Пусть Федотов за консультациями обратится к местному "квалифицированному" эксперту (упоротому обмудку) - "Олёша 3", тот ему всё по полкам так душевно разложит, что Федотову придётся только горько заплакать от своей безграмотности

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      Рейтинг: +136

      Аvеngеr > MaxRnD 29 минут назад

      "Олёша 3" , он же Лёха №3 всем постам коммент?

      1
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      Рейтинг: +50675

      MaxRnD > Аvеngеr 26 минут назад

      Да лезет полоумная дизентерийная ска испражняться на все ростовские ветки

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      Рейтинг: +136

      Аvеngеr 35 минут назад

      Полиграф Полилиграфович Шариков вызывает бу Федотова на матч.

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      Рейтинг: +10513

      R_a_i_n 1 час назад

      прецедент с полиграфом был... чем остальные команды хуже

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      Рейтинг: +1255

      GreyDM > R_a_i_n 41 минуту назад

      А толку от этого полиграфа? Казарцев проверку завалил, и что? Полгода на банке в ФНЛ посидел и обратно... Какая-то хрень непонятная.

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      Рейтинг: +1000

      сутулая собака и лисы > GreyDM 29 минут назад

      полиграф неточный инструмент который не имеет юридической силы.
      "завалив" его, это даст лишь дополнительный повод проводить следствие, не более того.

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      Рейтинг: +1255

      GreyDM > сутулая собака и лисы 18 минут назад

      Так я об этом и говорю, что толку -ноль. На основании проверок решения не принимаются.

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