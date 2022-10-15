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    Талалаев объяснил, зачем возглавил «Торпедо». Команда идет в РПЛ последней

    Главный тренер Андрей Талалаев объяснил решение принять «Торпедо».

    «Я не мог оставаться в стороне, «Торпедо» — мой родной клуб. Мы приложим все усилия. Ребятам сказал, что чуда сегодня не произошло. Но мы ориентируемся не на чудо, а на плодотворную работу. Итоги мы чeтко знаем: дайте шесть недель и вы увидите изменения в качестве игры команды», – сказал Талалаев.

    • Москвич играл за «Торпедо».
    • Команда идет в РПЛ последней с одной победой в 13 турах.
    • Расстояние до зоны переходных матчей – 5 очков.

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    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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