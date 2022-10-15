Талалаев объяснил, зачем возглавил «Торпедо». Команда идет в РПЛ последней

Главный тренер Андрей Талалаев объяснил решение принять «Торпедо».

«Я не мог оставаться в стороне, «Торпедо» – мой родной клуб. Мы приложим все усилия. Ребятам сказал, что чуда сегодня не произошло. Но мы ориентируемся не на чудо, а на плодотворную работу. Итоги мы чeтко знаем: дайте шесть недель и вы увидите изменения в качестве игры команды», – сказал Талалаев.