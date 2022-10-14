Черчесов раскритиковал правила заявки игроков на Лигу Европы

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов выразил недовольство порядками УЕФА.
«У нас с «Црвеной Звездой» не играли пять основных игроков из-за травм. При этом менять по правилам их нельзя, потому что заявка подаeтся перед первой игрой. Кто это придумал?
Но все в одинаковых условиях. Вчера против «Црвены Звезды» у нас всего было только четыре защитника, которые и вышли в старте», – сказал Черчесов.
- Венгры лидируют в группе Лиги Европы.
- Накануне клуб обыграл дома «Црвену Звезду».
- «Ференцварош» лидирует и в чемпионате Венгрии.
Источник: «Чемпионат»