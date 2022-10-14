Литвинов рассказал о настрое «Спартака» на дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
«Дерби есть дерби. Накал страстей, накал эмоций, которые всегда присутствуют в этих играх. К этому надо готовиться, это будет важная игра для нас.
Сейчас мы разбираем сильные и слабые стороны ЦСКА. Сейчас самое главное правильно подготовиться, разобрать их игру, найти подход и стараться победить», – сказал Литвинов.
- ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
- Дерби начнется в 20:00 мск.
- Обе команды идут в топ-4 РПЛ.
Источник: сайт «Спартака»