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    Литвинов рассказал о настрое «Спартака» на дерби с ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «Дерби есть дерби. Накал страстей, накал эмоций, которые всегда присутствуют в этих играх. К этому надо готовиться, это будет важная игра для нас.

    Сейчас мы разбираем сильные и слабые стороны ЦСКА. Сейчас самое главное правильно подготовиться, разобрать их игру, найти подход и стараться победить», – сказал Литвинов.

    • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
    • Дерби начнется в 20:00 мск.
    • Обе команды идут в топ-4 РПЛ.

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    Источник: сайт «Спартака»

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