«Ждем возвращения прежнего «Локомотива». Мещеряков – об уходе Плутника

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.
«Отношусь к данным изменениям как к данности. Учитывая результаты, руководство РЖД сделало изменения.
А Юрия Дмитриевича [Нагорных] я знаю уже больше двадцати лет. Человек — профессионал. Он сможет организовать работу совета директоров. Ждем возвращения прежнего «Локомотива», — сказал Мещеряков.
- Председателем совета директоров «Локомотива» избран Юрий Нагорных.
- «Локомотив» на прошлой неделе уволил Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна.
- Команда идет на 14-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»