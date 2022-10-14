«Ждем возвращения прежнего «Локомотива». Мещеряков – об уходе Плутника

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал уход Александра Плутника с поста председателя совета директоров клуба.

«Отношусь к данным изменениям как к данности. Учитывая результаты, руководство РЖД сделало изменения.

А Юрия Дмитриевича [Нагорных] я знаю уже больше двадцати лет. Человек — профессионал. Он сможет организовать работу совета директоров. Ждем возвращения прежнего «Локомотива», — сказал Мещеряков.