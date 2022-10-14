Победа «Барсы» в Класико, заруба в дерби ЦСКА и «Спартака»: чего ждать от этих выходных

Привет, это «Бомбардир». Вот и наступили новые выходные – нас ждет огромный поток классных футбольных матчей. И сейчас мы вам расскажем о главных сюжетах, на которые можно поставить.

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Главный матч тура РПЛ – ЦСКА и «Спартак». Но как он завершится

Приятно, что и ЦСКА, и «Спартак» к этой встрече подошли в отличной форме и на лидирующих позициях. ЦСКА идет на четвертом месте: у него 23 очка, а в этом сезоне РПЛ он проигрывал всего трижды. «Спартак» – третий с 24 баллами: у него три поражение в Премьер-лиге, но лучше статистика по победам.

Мы не будем прогнозировать исход встречи: просто понадеемся на отличный футбол и жесткую борьбу. Поэтому просто поставим котировки «Фонбета»:

Победа ЦСКА – 2.15;

Ничья – 3.70;

Победа «Спартака» – 3.20.

«Ман Сити» продолжит проблемы «Ливерпуля»

Английские медиа предсказывали жесткое противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в этом сезоне. Дополнительная интрига – голевая гонка между Эрлингом Холандом и Дарвином Нуньесом.

Реальность сложилась по-другому.

«Ливерпуль» утонул в собственных проблемах и теперь тусуется в середине турнирной таблицы, Нуньес забил в АПЛ дважды. «Ман Сити» борется за чемпионство, а фанаты подписывают шуточную петицию с целью отстранить Холанда от Премьер-лиги (2 млн подписей!).

Как сложится их встреча? Очевидно, что «Сити» сейчас сильнее и опаснее. Так что особой интриги здесь не будет. Во многом это связано с Холандом: Гвардиола дал ему отдохнуть в матче ЛЧ, так что здесь у него будет много сил.

«Фонбет оценивает победу «Манчестер Сити» коэффициентом 1.87

Кризис «Динамо» прервется

С «Динамо» происходит что-то не то. После яркого сезона с Сандро Шварцем клуб внезапно проваливается со Славишей Йокановичем. В РПЛ не было побед уже четыре встречи подряд – три поражения и ничья. Но гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров говорит:

«Мы довольны сотрудничеством [с Йокановичем], работаем все вместе. Все вместе нацелены на результат. Кредит доверия, конечно, есть. Только в начале сентября мы подписали трех игроков. Команда должна быть выстроена, игровые связи созданы, и у Йокановича есть время, чтобы сделать свою работу».

Сейчас «Динамо» ждет матч с «Оренбургом» – отличная возможность немного исправить ситуацию.

Победа «Динамо» – за 1.80

«Барселона» обыграет «Реал». Возможно, за счет злости

Фанаты «Барселоны» могут радоваться: наконец-то их команда подобралась к Класико с равными возможностями победить, что и «Реал». Так было вообще-то всегда до кризиса «Барсы». Но сейчас она восстановилась, набрала игроков и сильно окрепла.

В нормальных условиях многие бы спокойно прогнозировали мощную ничью в дерби. Но сейчас «Барселона» злая: ничья с «Интером» в Лиге чемпионов фактически поставила вопрос о ее участии в плей-офф турнира. Нужно реабилитироваться – и делать это в матче с главным соперником.

«Фонбет» оценивает победу «Барселоны» коэффициентом 3.05

Миранчук и «Торино» продолжат депрессию «Юве»

«Торино» не обыгрывало «Ювентус» с 2015 года! Но есть разница. 7 лет это был более-менее стабильный и серьезный «Ювентус», даже с Андреа Пирло. Сейчас «Юве» стал трусливее. Подтверждают инсайды La Gazzetta dello Sport: они говорят, что Макс Аллегри просил игроков переходить в оборонительный футбол даже после одного забитого гола несколько матчей подряд.

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«Торино» сейчас все та же непредсказуемая команда. Но Иван Юрич сделал ее более дисциплинированной и острой (пусть даже последние результаты это не отображают). Это может быть ключевой причиной вероятной ничьи с «Ювентусом».

Ничья «Торино» и «Ювентуса» – 3.15

Фото: официальный сайт «Спартака», Keystone Press Agency/Global Look Press