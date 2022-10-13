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    Тренер сборной Казахстана Адиев ведет переговоры с клубами РПЛ

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал комментарии по поводу своего будущего.

    – У нас идут определенные переговоры, но пока ничего однозначно я сказать не могу. Ко мне есть интерес у клубов из России. Я выбираю, что будет лучше.

    – Это клубы РПЛ?

    – Да.

    – Сейчас только «Локомотив» ищет тренера. От них сейчас интерес?

    – Я не хотел бы сейчас говорить о каких-то клубах. Просто есть определенный интерес.

    Понятно, что с одной стороны мне хотелось бы продолжить работу в сборной Казахстана, но у меня подходит к концу контракт, и я хотел бы выбрать лучшее для своей карьеры.

    – Федерация футбола Казахстана предлагает вам новый контракт до 2024 года?

    – Да, до чемпионата Европы.

    – Все-таки у Казахстана есть неплохие шансы побороться за выход на чемпионат Европы. Финляндия и Словения – соперники по зубам в отборочной группе.

    – Крепкие соперники. Надо сначала решить, где я продолжу карьеру, и потом уже целенаправленно готовиться.

    – Когда вы должны дать окончательный ответ Федерации?

    – Мы разговариваем. Федерация заинтересована, я тоже не против продолжить работу, но пока что у нас нет окончательного рукопожатия.

    – Правда ли, что вас не отпустили в «Ахмат»?

    – Что было, то было. Там есть тренер. И сейчас мне неэтично об этом говорить.

    Тогда были игры с Белоруссией и Азербайджаном, на которых я был сосредоточен. Я говорил, что пока их не сыграю, никуда не уйду, какое бы ни было предложение. И сдержал слово.

    Сейчас я рассматриваю разные варианты развития карьеры.

    • Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле.
    • До этого он тренировал «Шахтер» из Караганды.
    • Наиболее известен по работе в «Ахмате», «Анжи» и «Чайке».

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    Источник: «РБ Спорт»

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