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Тренер сборной Казахстана Адиев ведет переговоры с клубами РПЛ

13 октября 2022, 20:42

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев дал комментарии по поводу своего будущего.

– У нас идут определенные переговоры, но пока ничего однозначно я сказать не могу. Ко мне есть интерес у клубов из России. Я выбираю, что будет лучше.

– Это клубы РПЛ?

– Да.

– Сейчас только «Локомотив» ищет тренера. От них сейчас интерес?

– Я не хотел бы сейчас говорить о каких-то клубах. Просто есть определенный интерес.

Понятно, что с одной стороны мне хотелось бы продолжить работу в сборной Казахстана, но у меня подходит к концу контракт, и я хотел бы выбрать лучшее для своей карьеры.

– Федерация футбола Казахстана предлагает вам новый контракт до 2024 года?

– Да, до чемпионата Европы.

– Все-таки у Казахстана есть неплохие шансы побороться за выход на чемпионат Европы. Финляндия и Словения – соперники по зубам в отборочной группе.

– Крепкие соперники. Надо сначала решить, где я продолжу карьеру, и потом уже целенаправленно готовиться.

– Когда вы должны дать окончательный ответ Федерации?

– Мы разговариваем. Федерация заинтересована, я тоже не против продолжить работу, но пока что у нас нет окончательного рукопожатия.

– Правда ли, что вас не отпустили в «Ахмат»?

– Что было, то было. Там есть тренер. И сейчас мне неэтично об этом говорить.

Тогда были игры с Белоруссией и Азербайджаном, на которых я был сосредоточен. Я говорил, что пока их не сыграю, никуда не уйду, какое бы ни было предложение. И сдержал слово.

Сейчас я рассматриваю разные варианты развития карьеры.

  • Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле.
  • До этого он тренировал «Шахтер» из Караганды.
  • Наиболее известен по работе в «Ахмате», «Анжи» и «Чайке».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Казахстан Адиев Магомед
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