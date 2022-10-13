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    В мае Талалаев мог возглавить «Спартак». Его кандидатуру лоббировал Каттани (Иван Карпов)

    Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в мае Талалаев входил в список кандидатов на пост тренера «Спартака».

    «Кандидатуру [Талалаева] лоббировал Каттани (бывший спортивный директор «Спартака» – прим. «Бомбардира»). Однако еще на предварительном этапе о контактах 50-летнего россиянина с Лукой узнали в «Ахмате» и не слишком обрадовались. В результате тренер остался.

    Затем, в сентябре, когда под немцами в «Локо» стали пошатываться стулья, на Талалаева вышли и оттуда. И об этом тоже стало известно в Грозном. На этот раз случился скандал.

    Позиция тренера стала лишь звенью цепи, приведшей к его отставке. Весомой, но не единственной», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.

    • Талалаев возглавил «Торпедо» вместо Николая Ковардаева.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).
    • Талалаев – воспитанник московского клуба.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26026

      JTherry 16 минут назад

      ух, пронесло...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11787

      Алексей З 36 минут назад

      Карпов один из главных пиз..болов в игф.пространстве.
      Спартак идёт в лидирущей тройке , а гений Талалаев оказался в последней команде РПЛ.
      Что теперь вспоминать о хотелках.

      0
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      Рейтинг: +5061

      Enter2006 1 час назад

      Коллеги, прошу прощения за оффтоп, но колокольчик только у меня с ума сходит? То нет "новых уведомлений", хотя должны быть. То указаны сообщения где моих постов не было никогда.

      1
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      Рейтинг: +32974

      oyabun > Enter2006 58 минут назад

      Да, с уведомлениями бардак до сих пор.

      1
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      Рейтинг: +15757

      Fusballer > Enter2006 20 минут назад

      Такая же ситуация.

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      Рейтинг: +26026

      JTherry > Enter2006 14 минут назад

      то же самое - под колокольчиком "нет уведомлений", а они есть...

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