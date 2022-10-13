В мае Талалаев мог возглавить «Спартак». Его кандидатуру лоббировал Каттани (Иван Карпов)

Новый главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в мае Талалаев входил в список кандидатов на пост тренера «Спартака».

«Кандидатуру [Талалаева] лоббировал Каттани (бывший спортивный директор «Спартака» – прим. «Бомбардира»). Однако еще на предварительном этапе о контактах 50-летнего россиянина с Лукой узнали в «Ахмате» и не слишком обрадовались. В результате тренер остался.

Затем, в сентябре, когда под немцами в «Локо» стали пошатываться стулья, на Талалаева вышли и оттуда. И об этом тоже стало известно в Грозном. На этот раз случился скандал.

Позиция тренера стала лишь звенью цепи, приведшей к его отставке. Весомой, но не единственной», – написал инсайдер Иван Карпов в телеграме.