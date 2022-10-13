Кавазашвили: «У меня апатия к ЧМ-2022»

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира в Катаре.

«У меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России. Мне как игроку Советского Союза, дважды выступавшему на чемпионатах мира, очень тяжело.

Я очень ревниво наблюдаю за всем происходящим. Стало неинтересно, когда нашу сборную искусственно убрали из претендентов на попадание на турнир.

Может быть, моя апатия пройдeт ближе к ноябрю», – заявил Кавазашвили.