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    Кавазашвили: «У меня апатия к ЧМ-2022»

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира в Катаре.

    «У меня апатия к ЧМ-2022, где не будет сборной России. Мне как игроку Советского Союза, дважды выступавшему на чемпионатах мира, очень тяжело.

    Я очень ревниво наблюдаю за всем происходящим. Стало неинтересно, когда нашу сборную искусственно убрали из претендентов на попадание на турнир.

    Может быть, моя апатия пройдeт ближе к ноябрю», – заявил Кавазашвили.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11787

      Алексей З 30 минут назад

      ЧМ - венец четырёхлетия футбола !!!
      Как можно не наблюдать за таким событием и при чём здесь сб.России ?
      Не мучайте вы уже старика вопросами, маразм .

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      Рейтинг: +703

      dragoon000320 1 час назад

      да и похер на тебя иди дальше лизоблюдствуй...

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